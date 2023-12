(Madrid) Le pilote français Pierre Gasly a estimé mardi que le potentiel de son écurie Alpine « n’a pas été bien exploité cette année » en marge d’un évènement organisé à Madrid autour de Zinédine Zidane, ambassadeur de l’équipe française.

Agence France-Presse

« Aujourd’hui, on sort d’une saison qui n’a pas été simple pour tout le monde. […] Il y a clairement des choses à améliorer. Il y a un potentiel qui est présent, mais qui n’a pas été bien exploité cette année », a résumé Pierre Gasly, qui a terminé 11e au classement des pilotes de Formule 1, auprès de la presse française.

« Il faut qu’on arrive à démarrer cette nouvelle dynamique, pour repartir sur de meilleures bases dès la saison prochaine », a estimé le pilote français.

Ce dernier veut s’inspirer de la réussite en tant que joueur et entraîneur de Zinédine Zidane, ambassadeur d’Alpine qui a reçu les membres de l’écurie chez lui à Madrid pour une journée d’échange où il s’est essayé au karting, et les pilotes au foot.

« Je lui posais des questions ce matin sur l’entraînement des joueurs à son époque ou au Real entre les compétitions. Parce qu’on arrive à un niveau où tout le monde est extrêmement talentueux et pour être plus fort que quelqu’un qui a déjà énormément de talent, il va falloir se concentrer sur le moindre détail, que ça soit en termes de préparation physique, mentale, récupération… » a expliqué Gasly aux côtés du champion du monde 98.

PHOTO KAMRAN JEBREILI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Pierre Gasly

« Zinédine est un exemple pour tous les jeunes. […] Il a la clé du succès ! » a ajouté son coéquipier Esteban Ocon, qui compte « se servir » de ses discussions avec « Zizou », « toujours relax » même quand l’enjeu est grand, pour « faire ce step » l’an prochain.

Les deux pilotes tricolores ont conscience par ailleurs que leur sport « prend une autre dimension » :

« Moi je suis arrivé en F1 en 2016. Il y avait déjà beaucoup de monde qui suivait la F1, mais maintenant toutes les courses sont complètes, ça n’a plus rien à voir », a assuré Esteban Ocon. « Il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent, surtout en France et ça fait vraiment plaisir, ça nous booste énormément ».

« On sent vraiment que la mayonnaise prend depuis quelques années », a enchaîné Pierre Gasly. « Le dernier Grand Prix de France c’était vraiment magique à vivre. J’espère qu’il va être de retour dans le calendrier ».

« C’est vrai que la F1 prend une autre dimension et c’est toujours plus facile d’en profiter en se bagarrant aux avant-postes. Donc j’espère vraiment qu’on va pouvoir tourner la page de cette saison et revenir plus fort l’année prochaine », a conclu le Rouennais.