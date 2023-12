Formule 1 La saison 2023 en six temps

C’est vrai que la saison 2023 de Formule 1 n’était pas exactement la plus intrigante. Ça n’a pas empêché les amateurs d’apprécier le sport et les autres batailles en piste, derrière Max Verstappen. Parce qu’une course et une saison de F1, comme dans n’importe quel autre sport, ne se résument pas à son gagnant. Regard sur cette campagne en quelques capsules…