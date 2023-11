Les discussions entre les pilotes et leur ingénieur de course au micro, en piste, font souvent sourire les amateurs. Voici un top 10 des meilleurs messages radio entendus pendant la saison 2023.

10– Lance Stroll en Espagne

Lance Stroll a réussi un de ses meilleurs résultats de la saison, une 6e place, en Espagne. Quand il a traversé la ligne d’arrivée, son équipe lui a rappelé dans son oreillette que la course suivante était celle à la maison, à Montréal. « Ouais. J’ai hâte de mettre du sirop d’érable sur mes crêpes », a-t-il lâché doucement.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Lance Stroll

9– Max Verstappen en Espagne

Max Verstappen en a fait rire plus d’un lors de la deuxième séance d’essais libres en Espagne. Alors que son ingénieur de course tentait de lui expliquer le plan de match, le pilote de Red Bull a entendu un cellulaire sonner en provenance du garage. Même pendant qu’il conduisait sa monoplace, il a été en mesure de déceler à qui appartenait ledit cellulaire ! « Le téléphone de quelqu’un est en train de sonner. Est-ce que c’est celui d’Helmut [Marko, le patron de Red Bull] ? Ha ha », a lancé Verstappen.

8– Fernando Alonso à Miami

En fin de course à Miami, Lance Stroll a doublé Alex Albon pour passer de la 14e à la 13e place. Alonso, loin devant, s’est alors adressé à son équipe : « À quelle position se trouve Lance ? a-t-il demandé. Beau dépassement dans le virage 1 ! » Comment l’Espagnol a-t-il su ce qu’il se passait derrière lui ? « Sur ce circuit, nous avons un gros écran de télé dans certains des virages lents, alors c’était très facile de suivre la piste sur l’écran », a-t-il expliqué en conférence de presse. Parce que tout le monde est capable de suivre une course en même temps que d’y participer, n’est-ce pas ?

7– Lewis Hamilton en Autriche

Lewis Hamilton peinait à garder sa Mercedes dans les limites de la piste en Autriche, comme plusieurs autres pilotes. Il s’est plaint à son équipe, ce qui a forcé le chef d’équipe, Toto Wolff, à intervenir. « Lewis, la voiture est nulle, nous le savons… S’il te plaît, conduis-la », a-t-il lancé.

6– Fernando Alonso à Miami (prise 2)

Lors de la deuxième séance d’essais libres à Miami, Esteban Ocon et son Alpine ont bloqué le chemin à l’Aston Martin de Fernando Alonso. Dans son micro, Alonso a poussé un petit rire. Son ingénieur de course a lâché : « C’est une blague. Tu étais sur un tour lancé et Ocon ne s’est pas tassé du chemin. » L’Espagnol a répliqué en lançant une petite pointe à son ancienne équipe, nettement moins performante qu’Aston Martin : « Ouais, bien reçu. Mais les essais libres, c’est leur moment, alors ça va. »

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Fernando Alonso

5– Valtteri Bottas au Canada

Une pluie torrentielle s’est abattue sur Montréal lors de la deuxième séance d’essais libres au Grand Prix du Canada. Alors qu’il peinait à faire son chemin dans la rivière qui s’était formée sur la piste, Valtteri Bottas a opté pour le sarcasme. « C’est une belle température pour… un canard », a-t-il laissé entendre avec son calme habituel.

4– Fernando Alonso à Bahreïn

À sa toute première course au volant d’une Aston Martin, lors du Grand Prix de Bahreïn, Fernando Alonso a offert un spectacle extraordinaire, notamment en doublant superbement la Ferrari de Carlos Sainz fils pour la troisième place au 45e tour. « Yes ! Bye-bye », a-t-il laissé entendre dans sa radio, faisant sourire bien des amateurs. « C’est une voiture amusante à conduire ! », a-t-il ajouté un peu plus tard.

3– Oscar Piastri à Abou Dhabi

Oscar Piastri n’ira sans doute pas jouer au golf avec Carlos Sainz fils pendant la saison morte. Lors d’un tour lancé pendant la première séance d’essais libres à Abou Dhabi, le jeune pilote de McLaren est passé à côté de la Ferrari de Sainz, qui roulait au ralenti. « Classique Carlos, qui fait juste s’asseoir au milieu de la route. Je vois que rien n’a changé », a-t-il soufflé, visiblement découragé.

PHOTO JEWEL SAMAD, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Oscar Piastri

2– Carlos Sainz fils en Autriche

Parti 15e sur la grille au Grand Prix d’Autriche, Sergio Pérez a remonté la pente jusqu’à la 3e place. Sur sa route, il a dû livrer une belle bataille à Carlos Sainz fils, qui tentait de se défendre autant que possible. « Il me pousse hors des limites, c’est fou… Il m’intimide ! », s’est exclamé un Carlos Sainz désemparé dans son micro.

1– George Russell en Espagne

L’effort physique que déploie un pilote de Formule 1 dans une monoplace est titanesque. Qui dit effort physique extrême dit sueur. Parlez-en à George Russell. « Est-ce que quelqu’un d’autre a signalé de la pluie ? Je pense que c’est de la sueur qui vient de l’intérieur de mon casque », a-t-il lâché dans son micro. « On dirait que c’est juste toi qui signales la pluie. Je soupçonne que cela pourrait être de la sueur », lui a-t-on répondu dans le plus grand des sérieux.