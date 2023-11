« Ce sera difficile de refaire quelque chose comme ça, mais nous avons pleinement profité de cette saison », a dit Max Verstappen après avoir décroché sa 19e victoire de la saison, dimanche, à Abou Dhabi. Dix-neuf, oui. En 22 courses.

Verstappen a été dérangé par Charles Leclerc dans le premier tour, mais a su protéger sa position. À l’image de bien des autres Grands Prix cette saison, le Néerlandais a ensuite creusé son écart petit à petit jusqu’à ne laisser aucune chance à la Ferrari de le rattraper. Leclerc a donc conclu au 2e rang, suivi de George Russell chez Mercedes.

Le pilote Red Bull, qui s’est assuré du championnat il y a plusieurs semaines déjà, a mené un grand total de 1000 tours au total cette saison. Il n’a été battu que trois fois, dont deux par son coéquipier, Sergio Pérez.

Jamais n’a-t-on vu, dans l’histoire du sport, une telle domination. Ça méritait bien quelques beignes une fois la ligne d’arrivée traversée.

« J’étais un peu émotif dans le dernier tour. C’était la dernière fois que j’étais assis dans la voiture, laquelle m’a, de toute évidence, beaucoup donné », a-t-il mentionné en entrevue d’après-course au micro de la F1.

« Nous travaillons fort pour avoir une voiture compétitive encore la saison prochaine. Les autres équipes voudront nous battre et nous sommes prêts pour la bataille, mais pour l’instant, nous allons profiter un peu de cette saison. »

PHOTO JEWEL SAMAD, AGENCE FRANCE-PRESSE Max Verstappen

Toujours est-il que le suspense de cette ultime course n’était pas de savoir à qui appartiendrait la victoire, mais plutôt quel constructeur, entre Ferrari et Mercedes, s’emparerait de la deuxième place au classement. Les deux rivaux n’avaient que quatre points d’écart avant cette course ; tout était donc possible, d’autant plus que chacune des deux écuries avait un pilote à l’avant de la grille, et un pilote passé la 10e place.

Le suspense s’est étiré jusque dans les dernières secondes. Dans le dernier tour, Ferrari était en voie d’être battue au décompte des points quand Charles Leclerc, au 2e rang, a décidé de laisser passer Sergio Pérez. L’idée était de lui permettre de creuser son écart avec Russell, qui se trouvait au 4e rang. C’est que Pérez avait écopé d’une pénalité de 5 secondes plus tôt dans la course ; si Russell concluait à moins de 5 secondes de Pérez, Mercedes récolterait plus de points que Ferrari. La stratégie de Leclerc n’a cependant pas fonctionné. Derrière, Lewis Hamilton s’est octroyé le 9e rang et 2 points au classement, tandis que Carlos Sainz fils n’a pas terminé la course.

Le résultat final, donc : 409 points pour Mercedes, 406 pour Ferrari. L’écurie britannique obtiendra ainsi une prime plus élevée.

« Ça représente beaucoup, a laissé entendre George Russell. Il y a tellement de gens à l’usine qui ont travaillé si fort pour y arriver. […] C’était serré avec Checo [Pérez] à la fin, je pensais que Charles allait me soutenir, mais il a mon respect pour avoir gardé ça propre. On peut relaxer maintenant ! […] Tout le monde prendra quelques verres ce soir ! »

PHOTO RULA ROUHANA, REUTERS George Russell

« C’est dommage qu’on ait fini troisièmes chez les constructeurs, a quant à lui déploré Leclerc. [Terminer deuxième] est tout ce qui m’importait dans cette fin de saison. Nous n’y sommes pas arrivé. »

Ces autres luttes

On surveillait d’autres luttes dans cette course finale. Toujours au championnat des constructeurs, McLaren voulait s’assurer de maintenir son avance de 11 points sur Aston Martin pour conclure en quatrième place. Elle y est arrivée sans trop de difficulté, alors que Lando Norris et le surprenant Oscar Piastri ont respectivement conclu aux 5e et 6e rangs.

La saison de McLaren s’est déroulée en deux temps ; l’écurie papaye a connu une impressionnante remontée depuis le mois d’août. Tout l’inverse d’Aston Martin, en fait, qui avait pourtant commencé la saison en fusée. On se souvient des six podiums de Fernando Alonso aux huit premières courses…

Alonso a eu une deuxième moitié de saison plus difficile, mais à 42 ans, le voilà qu’il termine en 4e place chez les pilotes, à égalité avec Leclerc. Un exploit remarquable.

Son coéquipier, le Québécois Lance Stroll, a achevé cette dernière course au 10e échelon. Le pilote Aston Martin termine ainsi une saison en dents de scie ; son meilleur résultat est une 4e place en Australie, et son pire (outre ses quatre abandons), une 16e place en Italie.

Yuki Tsunoda, qui partait 6e sur la grille, a profité de ce dernier derby pour égaler son meilleur résultat de la saison, une 8e place. Voilà un beau cadeau pour son chef d’équipe chez AlphaTauri, Franz Tost, qui prend sa retraite.