Robert Wickens de retour en piste « Je suis reconnaissant d’être toujours là »

Le 13 octobre dernier, le Canadien Robert Wickens et son équipe ont remporté un championnat de course automobile, l’IMSA Michelin Pilot Challenge. Ce qu’il faut savoir, c’est que Robert Wickens est paraplégique depuis cinq ans. Et qu’il n’est de retour en piste que depuis un an.