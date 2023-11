McLaren et Mercedes ont été liés entre 1995 et 2014

(Abou Dabi) Mercedes, huit fois champion du monde chez les constructeurs en Formule 1, va continuer de fournir des moteurs à McLaren jusqu’en 2030, ont annoncé vendredi les deux équipes engagées en F1.

Agence France-Presse

McLaren, motorisée par le constructeur allemand depuis 2021, « bénéficiera de la motorisation Mercedes-AMG de 2026 à 2030, devenant ainsi le premier client de la marque dans le cadre de la nouvelle réglementation sur les unités de puissance à compter de 2026 », ont indiqué les écuries dans un communiqué conjoint.

À cette date, les moteurs, déjà hybrides depuis 2014, verront une augmentation de l’énergie électrique et utiliseront des carburants 100 % durables.

McLaren et Mercedes ont été liés entre 1995 et 2014, avant que l’écurie ne reprenne une collaboration infructueuse avec Honda entre 2015 et 2017, puis avec Renault à partir de 2018 pour un contrat de trois ans.

Pendant sa première période Mercedes, l’équipe basée à Woking (Angleterre) a remporté le titre des constructeurs en 1998 et les titres des pilotes en 1998 et 1999 avec le Finlandais Mika Häkkinen et en 2008 avec le Britannique Lewis Hamilton.

Elle n’a plus été sacrée depuis et n’a remporté qu’une seule course depuis 2012, avec la victoire en 2021 de l’Australien Daniel Ricciardo au Grand Prix d’Italie.

Outre McLaren, Mercedes fournit aussi en moteur Williams et Aston Martin, qui a déjà annoncé qu’elle sera motorisée par Honda à partir de 2026, date à laquelle Ford et Audi rejoindront la grille-le premier motorisera Red Bull, le second s’alliera à Sauber (actuel Alfa Romeo).

Au total, six motoristes sont annoncés sur la grille à cette date.