Après une année record, le champion de Formule 1 Max Verstappen n’est pas encore prêt pour la fin de la saison 2023.

Jerome Pugmire Associated Press

Surtout quand un autre plateau peut être atteint lors du dernier Grand Prix de la saison, à Abou Dabi, dimanche.

Une autre victoire lui en donnerait 54 en carrière et il dépasserait l’ancienne vedette de l’écurie Red Bull Sebastian Vettel pour le troisième rang de l’histoire du sport.

« C’est un nombre assez fou. Nous avons connu une année très folle, a dit Verstappen. Ça va se terminer à un certain moment, mais j’espère que ce ne sera pas trop tôt. »

Verstappen a décroché son troisième championnat des pilotes de suite il y a quelques semaines et il vise une 19e victoire cette saison, ce qui constituerait un record. Il détenait déjà le précédent record, établi l’année dernière, avec 15 triomphes en une saison.

« J’adore piloter. C’est la chose la plus importante et gagner est le meilleur sentiment en Formule 1, a-t-il indiqué. En même temps, je suis très concentré sur ce qui m’attend. J’espère que nous aurons à nouveau une voiture compétitive l’année prochaine et que nous poursuivrons sur cette lancée. »

Il y aura de nouveaux objectifs l’année prochaine : viser un quatrième titre de F1 pour égaler Vettel et Alain Prost, et se rapprocher des septuples champions de F1 Michael Schumacher (91 victoires) et Lewis Hamilton (103) pour le plus grand nombre de victoires en course.

Mais Verstappen n’a que 26 ans et il lui reste de nombreuses années pour combler l’écart.

Ses faits saillants pour 2024 ?

« Venir de l’arrière pour gagner le Grand Prix de Miami a été formidable. Je pense que c’était important, a-t-il déclaré. Gagner à Suzuka (Japon), après la course difficile que nous avons connue à Singapour (lorsque Ferrari a gagné). »

C’est difficile à croire maintenant, car Verstappen devance son coéquipier chez Red Bull Sergio Pérez de 276 points – le total approximatif de 11 victoires – mais avant la cinquième course de la saison, l’écart était serré entre eux.

Après avoir remporté deux des quatre premières courses, Pérez s’est présenté comme un aspirant au titre – une affirmation qu’il a étayée en décrochant la position de tête au Grand Prix de Miami, en mai.

Verstappen a bâclé les qualifications et il s’est élancé de la neuvième place, mais il a tout de même remporté l’épreuve. Pérez ne s’en est jamais remis et le titre n’a jamais été mis en doute par la suite.

« Max a été incroyable cette année. Personne ne pensait que nous pourrions faire mieux qu’en 2022, a souligné Christian Horner, directeur de l’écurie Red Bull. Il faut commencer à parler de lui parmi les plus grands noms du sport. Il lui reste encore beaucoup de courses devant lui. »

Longue disette

PHOTO HAMAD I MOHAMMED, REUTERS « Pour être honnête, ç’a été une saison décevante, a fait valoir Charles Leclerc. Après l’année dernière, nous voulions essayer de nous battre pour le championnat, (mais) après la première course (cette année), nous avons tout de suite compris à quel point ce serait difficile. »

Charles Leclerc, de Ferrari, n’a pas gagné depuis le Grand Prix d’Autriche en juillet de l’année dernière.

Le superbe dépassement de Leclerc sur Pérez lors du dernier tour du Grand Prix de Las Vegas pour terminer deuxième, le week-end dernier, a montré qu’il est en pleine forme. Ça suscite l’espoir pour 2024, quand il devrait disposer d’une voiture plus rapide et plus fiable.

« Il y a un grand écart à combler, soutenu Leclerc. J’espère que nous reviendrons plus forts l’année prochaine avec une voiture capable de gagner. »

Championnat des constructeurs

La domination de Red Bull a donné aux autres très peu de choses pour lesquelles compétitionner. Mais il y a tout de même quelque chose en jeu ce week-end pour Ferrari et Mercedes : le deuxième échelon du championnat des constructeurs.

Mercedes possède quatre points d’avance, 392 à 388, mais Leclerc est monté sur le podium lors de deux des trois dernières courses.

« La dynamique est bonne, mais le gros travail reste à faire en piste, a affirmé Leclerc. Nous devrons tout mettre en œuvre pour les battre au championnat des constructeurs. »

Son coéquipier Carlos Sainz fils a remporté la victoire au Grand Prix de Singapour, il y a deux mois, et il reste le seul pilote qui ne pilote pas pour Red Bull à avoir gagné une course cette année.

Le pilote Mercedes George Russell s’attend à ce que la différence se fasse le jour de la course.

« Nous y arrivons avec un esprit ouvert, a-t-il mentionné. En qualifications, je pense qu’ils auront un peu le dessus, comme ils ont tendance à le faire cette saison, mais dimanche prochain, je pense que ce sera une autre histoire. »

Séances d’essais

Russell a mené la première séance d’essais devant le réserviste d’Aston Martin Felipe Drugovich et Daniel Ricciardo, d’AlphaTauri. La plupart des grands noms n’ont pas participé puisque neuf des dix équipes ont effectué l’une de leurs journées d’essais obligatoires pour jeunes pilotes.

Leclerc a mené la deuxième séance devant Lando Norris et Verstappen. Cette séance a été interrompue au bout de neuf minutes lorsque Sainz a perdu la maîtrise de sa voiture à la sortie du virage 3. Il a glissé dans les barrières de sécurité, provoquant un drapeau rouge.

Les pilotes ont repris la piste après 25 minutes, mais un autre drapeau rouge est apparu immédiatement lorsque le pilote de l’écurie Haas Nico Hulkenberg a perdu l’arrière de sa voiture au virage 1.