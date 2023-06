Les amateurs de course montréalais pourraient bientôt avoir une nouvelle épreuve à se mettre sous la dent pendant l’été au circuit Gilles-Villeneuve. Et c’est tant mieux, selon l’ex-pilote québécois Patrick Carpentier.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

L’épreuve montréalaise de la série reine du stock-car, la Coupe NASCAR, pourrait en effet être ajoutée au calendrier de la saison 2024, au plus tôt, selon un article du Sports Business Journal (SBJ) paru plus tôt ce mois-ci.

La série NASCAR a déjà présenté une étape de la série Xfinity — une série inférieure à la Coupe NASCAR — sur le circuit Gilles-Villeneuve entre 2007 et 2012. L’expérience avait cependant été abandonnée, entre autres, en raison de l’intérêt modeste à la billetterie pour l’évènement.

La série NASCAR serait donc en discussions avec des dirigeants montréalais afin qu’une épreuve renaisse dans la métropole dès l’an prochain, a indiqué le SBJ citant de nombreuses sources au fait des discussions.

Carpentier croit d’ailleurs qu’il y a de la place dans le marché montréalais pour la tenue de deux courses automobiles chaque été. La preuve ayant été faite avec la présentation des épreuves de la série Xfinity.

« La F1 est hyper, hyper, hyper populaire ; c’est l’évènement sportif de l’été à Montréal, a admis d’emblée Carpentier. Mais vous savez, je me suis toujours demandé s’il y avait de la place pour une équipe de hockey à Las Vegas, et ma réponse a toujours été “non”. Et bien, regardez-les aller : ils viennent de gagner la coupe Stanley et c’est plein à craquer à chaque match !

« Il y a de la place pour une deuxième course en été à Montréal. Ça ne s’adresse pas à la même clientèle. Si je compare l’amateur de F1 à l’amateur de NASCAR ; il y en a un qui adore le vin, et l’autre la bière », a poursuivi en s’esclaffant celui qui est maintenant analyste des épreuves de F1 au Réseau des Sports.

Les rumeurs de retour de la série NASCAR à Montréal ne sont pas nouvelles, mais elles se sont intensifiées dernièrement. Pile au moment de la tenue du Grand Prix du Canada, ce week-end.

Déjà, en février dernier, le directeur des opérations Sean O’Donnell avait signifié l’intérêt de la série d’ajouter des épreuves de la Coupe NASCAR au Canada et au Mexique, dans le cadre d’un plan d’expansion visant à augmenter sa visibilité sur la scène internationale. On sait maintenant, d’après le SBJ, que Montréal ferait partie des villes ciblées.

« Les négociations sont en cours et ne sont toujours pas complétées, donc elles pourraient achopper ou entraîner le report de la présentation de ces courses au-delà de 2024 », a toutefois prévenu le SBJ dans son article.

Du côté de l’équipe du promoteur du Grand Prix de Formule 1 du Canada, la position n’a pas changé au sujet du retour de la NASCAR à Montréal.

« Nous sommes toujours prêts à discuter, mais à condition que ce soit pour une épreuve de la Coupe NASCAR », s’est limitée à dire la relationniste de François Dumontier, Sandrine Garneau-Lebel.

Un pilote local, s. v. p.

Pour sa part, Carpentier trépigne à l’idée de voir de nouveau les voitures de stock-car tourner à Montréal. Il prévient toutefois que l’équipe marketing de l’évènement aura tout un travail à faire pour susciter l’intérêt de l’amateur de course québécois envers la Coupe NASCAR.

« Ç’avait été hyperpopulaire quand la série Xfinity était venue. Mais la raison pour laquelle ç’avait été populaire, c’est parce qu’il y avait trois ou quatre pilotes québécois en piste — Carpentier, Jacques Villeneuve, Alex Tagliani et Andrew Ranger, notamment », a évoqué l’ex-pilote âgé de 51 ans, qui avait notamment terminé deuxième à Montréal en série Xfinity en 2007 et 2008.

« En ce moment, le problème du NASCAR, c’est que c’est très, très, très national (américain), a-t-il poursuivi. Et il n’y a pas de Canadien en Coupe NASCAR. […] Donc, oui j’aimerais ça, ce serait super’cool », mais je me demande comment on va parvenir à ajouter un pilote local là-dedans. »

De plus, Carpentier a souligné que les voitures de la série NASCAR ont grandement évolué au cours des dernières années. Elles n’entreraient plus dans les « S » de Senna comme de véritables boules de quilles, comme ce fut le cas à son époque.

« Les voitures sont très différentes de nos jours. Il y a des suspensions indépendantes, la boîte de vitesses est semi-automatique. La voiture de la Coupe NASCAR ressemble beaucoup plus à celle de la série DTM. Et d’ailleurs, la série NASCAR en a amené une aux 24 heures du Mans et elle n’a pas mal paru du tout. La voiture de la Coupe NASCAR a terminé quelque part en milieu de peloton, sur la soixantaine inscrites. Et elle était environ deux secondes plus rapide au tour que la GT3. Vraiment, c’est une voiture beaucoup plus sophistiquée qu’avant », a-t-il mentionné.

Quant à savoir s’il serait intéressé un jour à tenter sa chance en Coupe NASCAR s’il en avait l’opportunité, Carpentier n’a pas hésité une seconde.

« Il me faudrait quelques journées d’essais, pour m’habituer à la voiture, mais je ne dirais pas non », a-t-il résumé, en riant.

La série NASCAR n’a toujours pas dévoilé son calendrier en vue de la saison 2024.