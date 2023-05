George Russell le plus rapide des essais libres

(Miami Gardens) Le Britannique George Russell (Mercedes) a réalisé le meilleur temps de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Miami, cinquième manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le Miami International Autodrome (5,412 km) à Miami Gardens.

Agence France-Presse

Il a devancé son coéquipier et compatriote Lewis Hamilton et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), tandis que le double champion du monde en titre et leader au championnat, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), a pris la quatrième place.

L’Espagnol Carlos Sainz a placé la seconde Ferrari en cinquième position, devant l’Alpine du Français Pierre Gasly et les Aston Martin du vétéran espagnol Fernando Alonso et du Canadien Lance Stroll.

L’Allemand Nico Hülkenberg (Haas) a réalisé le neuvième chrono avant de taper le mur, provoquant un drapeau rouge et donc l’interruption de la séance durant quelques minutes, le temps d’évacuer sa voiture.

Le Français Esteban Ocon (Alpine) complète le Top 10, tandis que Sergio Pérez, vainqueur dimanche en Azerbaïdjan et qui talonne Verstappen au championnat du monde, n’a réalisé que le 11e temps.

À la surprise générale, les Mercedes ont donc dominé cette première séance d’essais libres en décrochant les deux meilleurs chronos dans les dernières minutes, alors que Verstappen avait longtemps été en tête. Ce résultat est de bon augure pour les Flèches d’argent, qui ont connu un week-end un peu décevant en Azerbaïdjan il y a quelques jours.

Ferrari, qui a enfin décroché son premier podium de la saison avec la troisième place de Leclerc à Bakou, a également été à son avantage vendredi dans la chaleur floridienne (30 degrés à l’ombre).

Red Bull, une fois n’est pas coutume, a été un peu à la traîne, mais il ne faut pas tirer de conclusion hâtive, car on ignore la quantité de carburant embarquée dans les monoplaces et les réglages que l’écurie autrichienne comptait faire durant cette séance.

Après un week-end calamiteux en Azerbaïdjan, l’écurie française Alpine a redressé la tête en plaçant ses deux voitures dans le Top 10, mais devra confirmer lors de la deuxième séance d’essais libres, qui est programmée en fin de soirée en France, de 23 h 30 à 0 h 30.

1re séance d’essais libres

George Russell (GBR/Mercedes) 1 : 30 125 (18 tours)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1 : 30 337 (24)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1 : 30 449 (23)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1 : 30 549 (22)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1 : 30 724 (23)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1 : 31 104 (20)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1 : 31 231 (24)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1 : 31 337 (24)

Nico Hülkenberg (GER/Haas-Ferrari) 1 : 31 392 (14)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1 : 31 542 (27)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1 : 31 566 (22)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1 : 31 810 (24)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1 : 31 853 (25)

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) 1 : 31 902 (24)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1 : 31 903 (25)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1 : 31 997 (23)

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari) 1 : 32 134 (22)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1 : 32 169 (28)

Logan Sargeant (É.-U./Williams-Mercedes) 1 : 32 619 (27)

Nyck de Vries (NED/AlphaTauri-Red Bull) 1 : 34 637 (10)