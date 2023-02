Les candidats auront également l’obligation de répondre aux critères d’égalité, de diversité, d’inclusion et de durabilité et devront expliquer la manière dont ils comptent atteindre l’objectif de neutralité carbone fixé par la discipline en 2030.

PHOTO JON SUPER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Paris) La Fédération internationale de l’automobile (FIA) a lancé jeudi un processus de candidature pour les équipes souhaitant rejoindre le championnat de Formule 1, afin de potentiellement augmenter le nombre d’écuries présentes sur la grille, actuellement de dix.

Agence France-Presse

« La FIA a décidé d’ouvrir une procédure de candidature pour tenter d’identifier une ou plusieurs nouvelles équipes de F1 qui participeront à un niveau compétitif au Championnat du monde de Formule 1 de la FIA » au plus tôt en 2025, est-il écrit dans un document à destination des candidats.

Cette annonce intervient à l’heure où l’intérêt pour la catégorie reine du sport auto ne cesse de grandir, tant auprès du public que des marques – à l’image d’Andretti Global.

Début janvier, l’écurie automobile américaine avait annoncé s’être associée avec le constructeur automobile américain General Motors (GM) pour tenter d’intégrer la F1 dans les prochaines années.

Concrètement, l’évaluation de chaque candidature « sera basée sur une analyse financière et technique rigoureuse », a expliqué la FIA dans un communiqué.

Elle portera notamment « sur les capacités techniques et les ressources de l’équipe candidate, sur la capacité de l’équipe à réunir et à maintenir un financement suffisant pour permettre une participation au championnat à un niveau compétitif, ainsi que sur l’expérience et les ressources humaines ».

Les candidats auront également l’obligation de répondre aux critères d’égalité, de diversité, d’inclusion et de durabilité et devront expliquer la manière dont il comptent atteindre l’objectif de neutralité carbone fixé par la discipline en 2030.

Ils ont jusqu’au 30 avril pour soumettre leur candidature, avant une décision attendue le 30 juin 2023.

Toutefois, rappelle l’instance, « le nombre maximum d’équipes participant au Championnat jusqu’à la fin de la saison 2025 est plafonné à 12 ». Et d’ajouter : « les équipes de F1 existantes auront la priorité sur les nouveaux candidats ».

Dans le cas où aucun « candidat n’est considéré comme approprié par la FIA et/ou par le détenteur des droits commerciaux de la F1 (Liberty Media, NDLR), aucune nouvelle équipe de F1 ne sera sélectionnée ».

Pour l’heure, plusieurs écuries actuellement présentes dans cette discipline se montrent réticentes en raison de l’impact financier qu’aurait la présence de nouvelles équipes sur la répartition des bénéfices générés par la F1.