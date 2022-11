PHOTO KAMRAN JEBREILI, ASSOCIATED PRESS

(Abou Dabi) Le pilote Red Bull Max Verstappen s’est hissé au premier rang du classement à l’issue de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Formule 1 d’Abou Dabi, vendredi matin.

Associated Press

Verstappen a enregistré un temps d’une minute et 25,146 secondes sur le circuit de Yas Marina, retranchant 0,341 seconde au chrono de son plus proche poursuivant, le pilote Mercedes George Russell. Ce dernier s’était signalé en remportant sa première victoire en carrière lors de la dernière course, au Brésil, le week-end dernier.

Le pilote Ferrari Charles Leclerc a suivi en troisième place à 0,453 seconde, devant Lewis Hamilton et Sergio Perez, respectivement.

L’Allemand Sebastian Vettel, qui dispute son dernier Grand Prix en carrière, a signé le 12e chrono, tandis que son coéquipier chez Aston Martin, Lance Stroll, s’est contenté du 14e temps.

L’autre pilote canadien inscrit au championnat, Nicholas Latifi, n’a pu faire mieux que le 20e et dernier chrono au volant sa voiture Williams. Latifi, un Torontois, ne sera pas de retour l’an prochain en F1.

Hamilton avait dominé la première séance d’essais libres plus tôt dans la journée.

PHOTO HUSSEIN MALLA, ASSOCIATED PRESS Lewis Hamilton

Le Britannique a signé au moins une victoire chaque saison depuis son année recrue en 2007, mais n’est toujours pas parvenu à en savourer une en 2022. Cette situation est notamment attribuable à l’incapacité de l’écurie allemande de produire une voiture qui ne soit pas victime de « marsouinage », un phénomène aérodynamique qui fait rebondir la monoplace à très grande vitesse. Sa meilleure chance de mettre un terme à cette disette s’est produite à Interlagos le week-end dernier, lorsqu’il a terminé deuxième derrière Russell.

Verstappen, le double champion du monde en titre, l’autre pilote de la « Scuderia », Carlos Sainz fils, et le pilote Alpine Fernado Alonso sont demeurés dans les garages pendant la première séance d’essais. D’ailleurs, plusieurs noms inhabituels se sont retrouvés au classement général pendant la séance, puisque huit des 10 équipes ont offert du temps de piste à au moins un de leurs pilotes d’essai ou de développement.

Parmi les rares enjeux qu’il reste à régler se trouve la course au deuxième rang des constructeurs, qui appartient à Ferrari, mais qui pourrait très bien revenir à Mercedes à l’issue du week-end.

Pour la plupart des autres équipes et des autres pilotes du plateau, il n’y a pratiquement aucun enjeu. Aucun pilote ne doit lutter pour conserver son volant en vue de la saison 2023 puisque tous les duos ont déjà été dévoilés, sauf celui laissé vacant chez Williams à la suite du départ de Latifi. Celui-ci reviendra vraisemblablement à Logan Sergeant, à condition qu’il obtienne des résultats suffisants d’ici la fin du calendrier de Formule 2.

Le Grand Prix d’Abou Dabi est la 22e et dernière étape de la saison 2022 de F1.