(Abou Dabi) Le double champion du monde en titre de Formule 1, Max Verstappen, a déclaré avoir réglé son différend avec son coéquipier chez Red Bull, Sergio Perez, et s’est dit prêt à l’aider lors de la dernière course de la saison à Abou Dabi.

Verstappen a refusé d’obtempérer aux requêtes de l’équipe pour céder sa sixième place à Perez au Grand Prix du Brésil dimanche dernier, et il a mentionné jeudi que ses raisons « resteront entre l’équipe et lui ».

« Quelque chose s’est produit plus tôt cette saison et j’ai déjà tout expliqué au Mexique (lors de la course précédente), et l’équipe avait compris mes motifs et les avait acceptés », a évoqué le Hollandais.

« On ne m’avait pas informé de la possibilité que je doive céder le passage avant la course au Brésil, a-t-il continué. Je crois qu’ils auraient dû s’attendre à ma réponse, à cause de ce j’avais dit plus tôt dans la semaine. »

Depuis ce temps, Red Bull a organisé des réunions afin d’assouplir les tensions entre ses deux pilotes, a souligné Verstappen.

Il est assuré depuis un bon moment déjà d’un deuxième titre de champion du monde de F1, et Red Bull est assuré du championnat des constructeurs. L’équipe souhaite offrir la deuxième place du classement des pilotes à Perez, devant le pilote Ferrari Charles Leclerc. Verstappen a assuré qu’il serait prêt à aider le Mexicain lors de la dernière course de la saison à Abou Dabi, dimanche.

« Notre équipe n’a jamais occupé les deux premiers rangs du classement. Si nous parvenons à accomplir cela, alors ce serait formidable, a dit Verstappen. Et, bien évidemment, si l’opportunité se présente, alors, en tant que coéquipier, je devrai l’aider pour que nous y parvenions. »

Red Bull a de nouveau défendu son champion en le qualifiant de « joueur d’équipe honnête et équitable ».

« Nous avons commis des erreurs au Brésil », a évoqué Red Bull par voie de communiqué.

« Nous n’avions pas envisagé qu’une telle situation se produise au dernier tour, et nous n’avions pas établi de stratégie claire si ce scénario se produisait avant le départ », a ajouté l’équipe autrichienne.

« Malheureusement, Max a été informé de la requête de céder le passage au dernier virage sans connaître tous les motifs qui justifiaient cette décision de l’équipe. Max, qui est un joueur d’équipe honnête et équitable, s’est donc retrouvé dans une situation inconfortable avec très peu de temps pour réagir, ce qui n’était pas notre intention », a conclu Red Bull.

Et si la situation venait à se présenter, alors il restera à déterminer si « les bottines suivront les babines » pour Verstappen, comme le veut l’expression consacrée.