Mick Schumacher, le fils de Michael, ne sera pas de retour avec Haas, a annoncé l’écurie américaine de Formule 1, ajoutant quelques heures plus tard que son remplaçant sera un autre pilote allemand, Nico Hulkenberg.

Jenna Fryer Associated Press

Puisque le quadruple champion du monde de F1 Sebastian Vettel a déjà annoncé sa retraite à l’issue de la campagne, et que Schumacher vient d’être exclu de l’équipe Haas, la série reine du sport automobile aurait pu se retrouver sans aucun représentant allemand la saison prochaine. Haas a cependant opté pour Hulkenberg, un vétéran qui compte 181 départs en carrière en F1.

Hulkenberg fut un pilote permanent pour la dernière fois avec Renault en 2019, avant d’être nommé pilote réserviste pour deux courses en 2020 et deux autres cette saison. Il s’est amené en renfort à Vettel, qui a raté les deux premières épreuves de la campagne avec Aston Martin après avoir reçu un diagnostic positif à la COVID-19. Hulkenberg avait notamment terminé 12e en Arabie saoudite.

L’Allemand, qui est âgé de 35 ans, avait obtenu une position de tête à sa saison recrue en 2010, mais n’a jamais réalisé de podium en carrière en F1.

« Je suis très heureux de me retrouver avec un volant permanent chez Haas en 2023, a mentionné Hulkenberg par voie de communiqué transmis par l’équipe. J’ai l’impression de n’avoir jamais vraiment quitté la F1. Je suis heureux d’obtenir cette opportunité de faire de nouveau ce que j’aime le plus au monde et j’aimerais remercier Gene Haas et (le directeur d’équipe) Gunther Steiner pour leur confiance. »

Steiner avait annoncé quelques heures plus tôt le départ de Schumacher.

« J’aimerais remercier Mick Schumacher pour sa contribution à l’équipe au cours des deux dernières années », avait-il mentionné par voie de communiqué.

Quelques minutes après l’annonce, Schumacher a écrit sur Twitter qu’il était déçu de la décision, mais qu’il espérait être de retour en Formule 1.

L’annonce concernant le dernier volant encore incertain en Formule 1 en vue de la saison 2023 n’est pas venue comme une surprise, alors que Gene Haas avait mentionné à The Associated Press en octobre que Schumacher devait inscrire des points lors des quatre dernières courses pour conserver son emploi.

« L’avenir de Mick sera décidé par Mick. S’il veut rester avec nous, il doit montrer qu’il peut obtenir quelques points de plus. C’est ce que nous attendons, avait indiqué Haas. Je pense que Mick a beaucoup de potentiel, mais il coûte une fortune et il a brisé plusieurs voitures qui nous coûtent beaucoup d’argent que nous n’avons pas. »

Lors des trois courses depuis que Haas a fait sa sortie publique, l’Allemand de 23 ans n’a inscrit aucun point et son meilleur résultat s’est avéré une 13e position, obtenue la semaine dernière au Brésil. Ses 12 points le classent au 16e rang de 20 pilotes réguliers en Formule 1.