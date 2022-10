« Oracle Red Bull Racing est considéré comme étant en violation procédurale et mineure des régulations financières [régissant le championnat] », a indiqué la FIA, qui n’a pas annoncé de sanctions mais « est en train de déterminer la ligne de conduite à adopter ».

PHOTO GEERT VANDEN WIJNGAERT, ASSOCIATED PRESS

(Paris) L’écurie de Formule 1 Red Bull a enfreint les règles budgétaires la saison dernière, se rendant coupable d’un dépassement « mineur » des dépenses, a déclaré lundi l’organe directeur de la série.

Associated Press

La FIA a annoncé le verdict de son enquête visant à déterminer si des équipes de F1 ont violé le règlement sur les dépenses en 2021.

Red Bull a pris note des conclusions de la FIA avec « surprise et déception ».

« Notre soumission pour 2021 était inférieure à la limite du plafond des coûts », a déclaré Red Bull dans un communiqué. « Nous devons donc examiner attentivement les conclusions de la FIA, car notre conviction demeure que les coûts pertinents sont inférieurs au montant du plafond des coûts de 2021. »

L’année dernière, le pilote Red Bull Max Verstappen a remporté son premier titre en carrière, lors du tour final de la dernière course au calendrier.

Verstappen a décroché son deuxième titre consécutif à l’issue du Grand Prix du Japon, dimanche.

La FIA a déclaré que Red Bull était « considéré comme ayant commis des infractions procédurales et des dépassements mineurs du règlement financier » en 2021, mais que toute sanction sera annoncée à une date ultérieure. La FIA n’a pas précisé le montant des dépenses excessives de l’équipe.

Dépasser le plafond budgétaire de moins de 5 % est considéré comme une infraction mineure, et il semble très peu probable que Verstappen perde son titre en 2021. Il a battu Lewis Hamilton pour le championnat des pilotes lors d’une fin controversée de la dernière course.

Selon le règlement de la FIA, les équipes reconnues coupables d’une infraction mineure de dépassement de budget peuvent être punies d’une amende « et/ou de toute pénalité sportive mineure ».

Une autre équipe de F1, Aston Martin, pour laquelle pilote le Québécois Lance Stroll, a été considérée comme étant dans une « violation procédurale » du règlement, a déclaré la FIA.

« L’administration du plafonnement des coûts de la FIA détermine actuellement la ligne de conduite appropriée à adopter en vertu du règlement financier en ce qui concerne Aston Martin et Red Bull, et de plus amples informations seront communiquées conformément au règlement », a déclaré l’organisme dans un communiqué.

La F1 a introduit un plafond budgétaire de 145 millions de dollars l’année dernière. L’objectif de ce plafonnement était de créer un niveau de compétition plus équitable et de réduire le pouvoir de dépenser de puissantes écuries comme Mercedes, Ferrari et Red Bull.

Il a été ramené à 140 millions de dollars pour 2022 et à 135 millions de dollars pour 2023, sans compter les salaires des pilotes et les coûts des moteurs.

Des rapports ont spéculé le mois dernier que Red Bull a dépassé le plafond budgétaire de 5 % - ou environ sept millions de dollars - ce qui constitue une violation matérielle plus grave et pourrait être puni par une interdiction.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a demandé à la FIA de prendre des mesures si Red Bull ou d’autres équipes ont transgressé la règle, tandis que Ferrari s’est également plainte.

Plus tôt lundi, le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré à BBC Radio 4 que l’équipe était confiante d’être sous le plafond en 2021, et qu’elle avait été « choquée par les spéculations et les accusations qui ont été faites par d’autres équipes ».