Un incident impliquant les frères Jean-François et Louis-Philippe Dumoulin ainsi que Marc-Antoine Camirand a pavé la voie à Alex Guénette, qui a remporté de manière dramatique le 52e Grand Prix de Trois-Rivières en série NASCAR Pinty’s dimanche après-midi devant D.J. Kennington et Camirand, qui ont complété le podium lors de l’une des finales les plus palpitantes en 15 ans sur ce circuit.



LOUIS-SIMON GAUTHIER Le Nouvelliste

Misant sur une voiture puissante, Jean-François Dumoulin semblait filer vers la victoire, mais un contact avec Marc-Antoine Camirand au 58e tour sur un total de 60 a créé un effet domino sur son frère Louis-Philippe. Un scénario catastrophique pour Dumoulin Compétition, notamment pour Louis-Philippe, impliqué au plus fort de la lutte au championnat.