Le Néerlandais Max Verstappen, sur Red Bull, a remporté dimanche un Grand Prix du Canada haletant jusqu’au bout, devançant de justesse l’Espagnol Carlos Sainz fils (Ferrari) et les Britanniques Lewis Hamilton et George Russell (Mercedes).

Michel Marois La Presse

Disputé sous un soleil radieux, après des journées orageuses, le Grand Prix a attiré une foule bruyante, et pas moins de 338 000 spectateurs ont visité le site du Grand Prix au cours du week-end.

Comme c’est souvent le cas à Montréal, les neutralisations de la course – aux 8e, 18e et 48e tours – ont un peu compliqué la vie du vainqueur. Verstappen a ainsi dû résister aux assauts de Sainz pendant une vingtaine de tours, jusqu’au drapeau à damier, alors que sa voiture était « chaussée » de pneus plus usés que ceux de son rival.

« La voiture de sécurité ne nous a pas aidés, c’est certain, mais je ne sais pas si j’aurais pu le remonter s’il n’y avait pas eu de neutralisation », a expliqué Verstappen en conférence de presse.

« Dans l’ensemble, il [Sainz] était très rapide en course et c’était difficile de lui résister. Mais c’était très excitant à la fin ; je donnais vraiment le maximum et Carlos faisait de même. Je sentais qu’il attaquait dans les virages et s’approchait dans les lignes droites, ce qui est plus facile avec l’avantage du DRS [dispositif de réduction de la traînée]. Les derniers tours ont vraiment été amusants ! Heureusement, cette année, nous avons une excellente vitesse de pointe en ligne droite, et cela nous a vraiment aidés. »

Dominant tout au long du week-end, le champion du monde en titre a porté son avance en tête du classemernt à 46 points, profitant de l’abandon de son coéquipier mexicain Sergio Pérez dès le 7e tour et d’une course difficile du Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), qui a tout même arraché une superbe cinquième place après être parti du dernier rang.

Photo Olivier Jean, La Presse Max Verstappen

Il s’agissait d’une 26e victoire en carrière pour Verstappen, et de sa première au Canada. « J’ai toujours aimé venir au Canada, mais je n’avais jamais eu une voiture qui me permettait de gagner ici, a estimé le Néerlandais. Cette année, avec notre avantage en vitesse de pointe, c’était le cas, et j’espère remporter plusieurs autres courses ici !

« L’écart se creuse au championnat, mais la saison est encore longue. C’était encore très serré il y a deux courses à peine, et les choses peuvent changer rapidement. Mais je suis content de voir que nous sommes maintenant dans le coup sur tous les circuits, et c’est de cette façon qu’on gagne le championnat. »

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, savourait d’autant plus la victoire de Verstappen qu’elle permettait d’atténuer la déception causée par l’abandon de Pérez. « Max est sans doute dans la meilleure forme de sa vie et il accomplit un travail exceptionnel. Nous avons vraiment une bonne séquence, en tête des deux championnats, et nous avons hâte d’aller à Silverstone pour poursuivre sur notre élan. »

Une autre occasion ratée pour Ferrari

Si l’ambiance était un peu à la fête chez Mercedes, chez Ferrari, on regrettait plutôt une autre occasion ratée.

Sainz est pourtant venu bien près d’une première victoire en carrière ; il était même en tête, au 42e tour, après un changement de pneus de Verstappen. La direction de la Scuderia a toutefois décidé de profiter de la neutralisation de la course, au 48e tour, pour procéder à un changement de pneus et miser sur des pneus plus frais pour attaquer en fin de course. Il a manqué peu de choses à l’Espagnol pour remporter le pari.

« J’étais vraiment à fond partout, je ne laissais aucun pouce entre la voiture et les murs, je freinais à la limite et j’exploitais au maximum toute l’énergie du moteur et des batteries, a assuré Sainz. Honnêtement, je crois vraiment avoir tout tenté pour le passer. Le positif, c’est que nous étions un peu plus rapides pendant toute la course, mais il faut un peu plus qu’un avantage de deux ou trois dixièmes pour doubler sur ce circuit. C’est dommage, parce que nous étions vraiment près de gagner aujourd’hui.

« Personnellement, je vais me servir de cette course comme motivation, avec l’objectif de gagner la prochaine ! Je veux me concentrer sur chaque course, sans trop penser à l’ensemble de la saison, et tenter simplement de progresser, d’aller de l’avant. »

Photo Olivier Jean, LA PRESSE Carolos Sainz

De son côté, Leclerc aurait difficilement pu faire mieux, mais il a été victime de la configuration du circuit. « Dès le départ, j’ai été pris dans un train de voitures qui bénéficiaient toutes du DRS et je ne pouvais que garder ma place, a-t-il expliqué. Ça s’est reproduit après mon changement de pneus. Dans les circonstances, je ne pouvais guère espérer mieux que cette cinquième place. »

Repoussé à 49 points de Verstappen, après avoir mené le championnat pendant plusieurs courses, le Monégasque croit encore en ses chances. « On peut renverser la situation, j’en suis convaincu. La fiablité est un enjeu cette saison, dans toutes les équipes, et la situation peut évoluer rapidement. La saison est encore longue. Nous devons éviter les erreurs, profiter de nos opportunités et nous pourrons combler notre retard. »

L’Espagnol Fernando Alonso, sur Alpine, qui était parti de la deuxième place, a dû se contenter du septième rang, derrière son coéquipier Esteban Ocon. Une déception pour celui qui croyait en ses chances.

« J’étais dans le coup en début de course et je croyais vraiment pouvoir grimper sur le podium, a-t-il raconté en point de presse. Malheureusement, une défaillance mécanique m’a privé d’une bonne partie de la puissance du moteur, et cela m’a ralenti en ligne droite. »

Je me suis accroché, mais c’était impossible de faire mieux. Fernando Alonso

Valtteri Bottas et Zhou Guanyu (Alfa Romeo) ont pris les huitième et neuvième places, alors que le Canadien Lance Stroll (Aston Martin) a arraché le point de la dixième place après être parti de la 17e. Son compatriote Nicholas Latifi (Williams) a connu une course très difficile et a terminé au 16e rang.

Partis du troisième rang sur la grille de départ, les pilotes de l’équipe Haas ont joué de malchance, Kevin Magnussen devant s’arrêter dès les premiers tours pour remplacer un aileron avant abîmé au départ, avant d’achever une course laborieuse au 17e et dernier rang, alors que Mick Schumacher a été forcé à l’abandon dès le 18e tour.