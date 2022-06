C’est le champion en titre Max Verstappen qui partira premier sur la grille de départ du circuit Gilles-Villeneuve, dimanche.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Le pilote a enregistré un temps de 1 min 21, 299 s sur la piste mouillée. À la surprise générale, c’est Fernando Alonso, d’Alpine, qui partira deuxième.

Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Kevin Magnussen (Haas), Mick Schumacher (Haas), Esteban Ocon (Alpine), George Russell (Mercedes), Daniel Ricciardo (McLaren) et Zhoun Guanyu (Alfa Romeo) complètent le top 10.

Photo CHRIS HELGREN, REUTERS Fernando Alonso au volant de sa Alpine

Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Alexander Albon (Williams), Sergio Pérez (Red Bull) et Lando Norris (McLaren) ont quant a eux été éliminés en Q2.

Charles Leclerc n’a pas pris part à la deuxième qualification, lui qui partira de toute façon à l’arrière du peloton, dimanche. Rappelons que le pilote de Ferrari a reçu une pénalité en raison d’un changement de moteur ; celui qui a causé son abandon à Bakou, dimanche dernier, étant irréparable.

Pierre Gasly (AlphaTauri) et Sebastian Vettel (Aston Martin) partiront 16e et 17e. De leur côté, les Canadiens Lance Stroll et Nicholas n’ont guère été chanceux ont fait les 18e et 19e temps.

Pourtant bien placé la veille lors des essais libres Stroll s’est battu au volant d’une Aston Martin littéralement inconduisable.

Photo CHRIS HELGREN, REUTERS Lance Stroll au volant de sa Aston Martin

« Nous ne comprenons pas ce qui s’est produit, a expliqué le pilote au point de presse. Nous n’avions aucune adhérence et, en plus, il y a eu un drapeau jaune à la fin… »

Pour sa part, Latifi ne cachait pas sa déception. « C’est frustrant, bien sûr, a-t-il dit. J’aurais aimé faire mieux ici devant les amateurs canadiens. Les conditions étaient très difficiles avec peu de visibilité et pas beaucoup d’adhérence. J’ai donné le maximum, mais c’était vraiment difficile en raison du manque d’équilibre de la voiture. Nous allons travailler sur la voiture, essayer de trouver de bons réglages pour la course. On verra bien… »

Stroll et Latifi devraient grimper d’au moins un rang sur la grille de départ, en raison de la pénalité imposée à Charles Leclerc, mais ils auront quand même une lourde tâche dimanche pour tenter d’obtenir un bon classement. C’est Yuki Tsunoda (Alfa Romeo) qui a fait le pire temps des qualifications.

