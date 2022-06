(Montréal) Le vétéran espagnol Fernando Alonso (Alpine) a dominé la dernière séance d’essais libres du Grand Prix du Canada, sous la pluie, devant le Français Pierre Gasly (AlphaTauri), samedi à Montréal, avant les qualifications qui risquaient de se dérouler également sur piste mouillée.

Agence France-Presse

Le soleil et la chaleur de vendredi ont laissé place à la pluie et à une température de 10 °C sur le circuit Gilles-Villeneuve, ce qui a permis à d’autres pilotes de s’illustrer, dont le double champion du monde espagnol (2005, 2006 chez Renault).

Photo Olivier Jean, LA PRESSE Fernando Alonso lors de son arrivée au circuit Gilles-Villeneuve samedi.

Max Verstappen (Red Bull), leader du championnat et dominateur vendredi, et Charles Leclerc (Ferrari), 3e du championnat et 2e vendredi, ont terminé respectivement cette heure pluvieuse à la 9e et à la dernière place, car Leclerc n’a pas enregistré de chrono.

Le Monégasque partira en fond de grille dimanche, quelque soit son résultat lors des qualifications, à cause d’une pénalité provoquée par l’installation d’un 4e moteur Ferrari, tout neuf, au-delà du quota de trois moteurs autorisés par saison.

Du coup, c’est le quarantenaire Alonso qui en a profité pour s’offrir une symbolique première place avec son Alpine. Gasly s’est placé à la 2e place à 53/1000e, juste devant le quadruple champion du monde allemand, Sebastian Vettel (Aston Martin).

Photo JIM WATSON, Agence France-Presse Lance Stroll au volant de sa Aston Martin

L’autre Français Esteban Ocon (Alpine) a pris le 4e temps.

La pluie et les flaques ont piégé plusieurs pilotes, à commencer par Verstappen, mais aussi Carlos Sainz (Ferrari) et Kevin Magnussen (Haas). Sans conséquences.

Les qualifications se tiendront à 16 h locales (22 h heure française) et la pluie pourrait encore être au rendez-vous. Mais cette fois, tout le monde devra jouer le jeu.