(Bakou) Le pilote Ferrari Charles Leclerc espère bien être en mesure de rompre le mauvais sort qui s’acharne sur lui depuis quelques courses, après avoir décroché la position de tête lors de la séance de qualifications du Grand Prix de Formule 1 d’Azerbaïdjan samedi.

La Presse Canadienne

Leclerc a enregistré un chrono d’une minute et 41,359 secondes sur le circuit urbain de Bakou. Il a ainsi décroché sa sixième position de tête cette saison en F1, et sa quatrième consécutive.

« Ah c’est merveilleux !, s’est exclamé le principal intéressé. Je ne m’attendais pas à signer le meilleur temps parce que les Red Bull étaient très rapides, mais je suis satisfait. J’ai hâte à demain [dimanche] ; la gestion des pneus sera très importante ici. Nous avons haussé notre rythme en piste, donc la course risque d’être très intéressante. »

Le Monégasque a retranché 0282 seconde au chrono du pilote Red Bull Sergio Perez, tandis que le meneur au classement général, le pilote Red Bull Max Verstappen, a suivi en troisième place à plus de trois dixièmes de seconde derrière.

« J’ai connu un bon début de tour lancé, mais j’ai ensuite commis quelques petites erreurs. Nous obtiendrons toutefois une bonne occasion de l’emporter demain, puisque notre équipe partira des deuxième et troisième places sur la grille », a confié Verstappen, le champion du monde en titre.

Pour sa part, le Mexicain a confié qu’un pépin technique l’avait cependant empêché de déloger Leclerc dans les derniers instants de la séance de qualifications.

« Ouais, j’ai tout donné en Q3 et j’ai effleuré les barrières à quelques reprises, a confié Perez. Et vers la fin j’ai éprouvé des ennuis de moteur, que nous ne pouvions débarrer, et j’étais seul sans phénomène d’aspiration. Qui sait combien de temps [j’ai perdu] ? Est-ce que cet écart m’aurait permis d’obtenir la position de tête ? Qui sait ? »

Le coéquipier de Leclerc chez Ferrari, Carlos Sainz fils, s’est adjugé le quatrième temps, devant le pilote Mercedes George Russell.

Pierre Gasly, au volant de son Alpha Tauri, a pris le sixième rang, devant le septuple champion du monde, Lewis Hamilton. Le Britannique a concédé 1,565 seconde au temps de Leclerc, essentiellement à cause des problèmes persistants de « marsouinage » des Flèches d’argent.

Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) a suivi en huitième place sur la grille de départ, devant Sebastian Vettel — qui a raté le virage no 7 en Q2 et effleuré le muret au volant de son Aston Martin sans toutefois infliger des dégâts à sa monoplace.

Fernando Alonso, chez Alpine, a complété le top 10.

Perez, qui a triomphé lors de la dernière épreuve à Monaco, avait signé le meilleur temps de la dernière séance d’essais libres un peu plus tôt en matinée.

Verstappen domine le classement des pilotes avec 125 points, soit neuf de mieux que Leclerc. Perez est troisième à 110, devant Russell (84) et Sainz fils (83).

Séance cauchemardesque pour Stroll

Ce fut une autre séance de qualifications difficile pour Lance Stroll.

Alors qu’il tentait d’améliorer son temps dans les derniers instants de Q1, le Québécois a un peu trop poussé son Aston Martin et fut victime d’une sortie de piste similaire à celle de son coéquipier Vettel au virage no 7.

Photo HAMAD I MOHAMMED, REUTERS Lance Stroll

Stroll est tout de même parvenu à reculer et à retourner en piste. Cependant, quelques virages plus loin, il a heurté de plein fouet une autre barrière de sécurité. Cette fois-ci, l’aileron et la suspension avant droite ont encaissé l’essentiel du choc, l’empêchant de compléter la séance.

« Je suis frustré par la tournure des évènements. Après avoir barré les roues [au virage no 7], ma voiture semblait encore en bon état, et j’étais conscient que nous allions manquer de temps [en Q1], ce qui explique ma décision de continuer et d’essayer un autre tour lancé. Puis, je crois que j’ai freiné trop tard au virage no 2 », a confié le pilote de Mont-Tremblant.

« C’est malheureux, mais il y a de nombreuses opportunités de dépassement à Bakou et, comme nous l’avons déjà vu ici, tout peut se produire », a-t-il ajouté.

Stroll devrait donc partir du 19e rang dimanche, à condition que son équipe soit en mesure de réparer sa voiture à temps pour la course.

Pour sa part, le Torontois Nicholas Latifi n’a guère fait mieux. Le pilote Williams s’est contenté du 18e chrono. Les deux représentants de l’unifolié partiront donc du fond de la grille.

Seul le pilote Haas Mick Schumacher a fait pire qu’eux en qualifications, ce qui signifie qu’il partira en queue de peloton.