(Imola) Max Verstappen a décroché la position de tête en vue de la course sprint qui se déroulera samedi, dans le cadre du Grand Prix de Formule 1 d’Émilie-Romagne.

Le pilote Red Bull a bravé la pluie et signé un chrono d’une minute et 27 999 secondes sur le légendaire circuit Enzo et Dino Ferrari d’Imola.

« C’était difficile en piste, car elle était parfois détrempée, parfois asséchée, donc c’était très glissant. Ç’a été chaotique, et la séance a été très longue, mais je suis heureux d’être ici en ce moment. C’est une belle piste, et je sais que les conditions seront différentes demain et dimanche, mais c’est un bon départ pour le week-end », a déclaré Verstappen, qui a du même coup signé sa première pole position cette saison.

Charles Leclerc, qui domine le classement après avoir gagné deux des trois premières courses de la saison, a enregistré le deuxième meilleur temps au volant de sa Ferrari, à 0,779 seconde de Verstappen.

« C’était difficile, surtout quand la voiture n’était pas chaussée de pneus pluie. Il fallait tourner et attendre Q3 pour assembler toutes les pièces du casse-tête. La deuxième place, c’est bien, mais il faudra tout donner demain », a résumé le Monégasque.

Tous les autres pilotes ont concédé plus d’une seconde au temps du Néerlandais, le champion du monde en titre de F1.

Le pilote McLaren Lando Norris partira sur la deuxième ligne, aux côtés du pilote Haas Kevin Magnussen. Norris a perdu le contrôle de sa voiture après avoir enregistré le troisième meilleur temps, et sa voiture a heurté la barrière de sécurité à la sortie du virage Acque Minerali.

La séance de qualifications a d’ailleurs été marquée par de nombreuses pertes de contrôle, à cause des mauvaises conditions météorologiques.

« Je suis heureux, car nous sommes assez surpris de terminer dans le top-3. J’aurais pu faire encore mieux, mais j’ai trop poussé lors du tour de préparation. Nous aurions pu chauffer Charles, car la voiture était bonne et que j’étais confiant. Les conditions de piste ont joué en notre faveur aujourd’hui, car si ç’avait été sec, alors nous n’aurions jamais terminé en troisième position », a expliqué Norris candidement.

Quant à Magnussen, son quatrième temps lui a permis d’enregistrer le meilleur résultat de l’écurie américaine en F1.

Fernando Alonso (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren), Sergio Perez (Red Bull), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Sebastian Vettel (Aston Martin) et Carlos Sainz fils (Ferrari) ont complété le top-10, dans l’ordre. Sainz, qui a accepté une prolongation de contrat de deux ans avec Ferrari jeudi, a notamment été victime d’une sortie de piste qui s’est révélée coûteuse pour la’Scuderia ».

Il est à noter qu’aucun pilote Mercedes n’a percé le top-10. George Russell a enregistré le 11e chrono, tandis que le septuple champion du monde, Lewis Hamilton, a suivi en 13e place.

De son côté, le Québécois Lance Stroll, n’a pu faire mieux que le 15e temps. Le pilote de Mont-Tremblant avait néanmoins l’air optimiste pour le reste du week-end.

« Je suis satisfait de notre performance, car nous avions beaucoup de rythme. Nous nous sommes faufilés dans le top-10 en Q1, mais nous avons joué de malchance en Q2. Après avoir barré les roues dans la chicane, il y a eu le drapeau rouge, suivi de la pluie, et nous n’avons jamais pu améliorer notre temps. C’est décevant, mais je reste optimiste pour demain (samedi) », a déclaré Stroll par voie de communiqué.

Au volant de sa Williams, le Torontois Nicholas Latifi a abouti en 18e place. Son coéquipier, Alexander Albon, a été victime d’un bris mécanique au niveau de la roue arrière droite et en conséquence il n’a pu enregistrer de temps. Il partira dernier sur la grille de départ de la course sprint samedi.

La course sprint s’étalera sur 21 tours, et les huit premiers pilotes à la compléter obtiendront des points de classement. De plus, les résultats des qualifications serviront aussi à déterminer la grille de départ de la course classique, qui aura lieu dimanche.

Leclerc est le dernier pilote Ferrari à avoir procuré une victoire à l’équipe italienne dans sa cour arrière. Il avait accompli l’exploit au Grand Prix d’Italie, à Monza, en 2019.

Le Monégasque totalise 71 points de classement, loin devant ses plus proches poursuivants, dont Russell (37), Sainz (33), Perez (30) et Hamilton (28). Stroll tente toujours d’obtenir un premier point cette saison, tout comme Vettel et Latifi d’ailleurs.