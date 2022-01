Aston Martin a confirmé que l’ancien responsable du sport automobile chez BMW, Mike Krack, deviendra son directeur sportif, succédant à Otmar Szafnauer, qui a récemment quitté son poste.

La Presse Canadienne

Krack dirigeait les opérations mondiales de sport automobile de BMW depuis 2014, ce qui signifie qu’il était en charge des programmes de Formule E, GT et IMSA du constructeur allemand, ainsi que de superviser leur expansion dans la nouvelle catégorie LMDh.

Auparavant, Krack a passé un an et demi chez Porsche en tant que responsable de l’ingénierie en piste pour leur projet LMP1, aux côtés de l’actuel directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl.

Il n’est toutefois pas une recrue en F1, Krack ayant déjà travaillé chez Sauber et BMW Sauber — notamment en tant qu’ingénieur avec l’actuel pilote Aston Martin Sebastian Vettel lorsqu’il était pilote d’essai de cette dernière équipe.

« C’est un plaisir et un honneur d’avoir été nommé au poste de directeur sportif d’Aston Martin, a confié Krack. Je suis très reconnaissant à Lawrence [Stroll] et Martin [Whitmarsh] de m’avoir donné une occasion aussi fantastique.

« Aston Martin est l’une des plus grandes marques automobiles au monde, et d’avoir été invité à jouer un rôle de premier plan dans le succès sur piste en Formule 1 est un défi que j’ai l’intention de relever avec énergie et enthousiasme. »

Le président d’Aston Martin, Lawrence Stroll, a ainsi commenté la nomination de Krack : « Gagner en Formule 1, c’est avant tout réunir les efforts de tous les principaux acteurs — pilotes, ingénieurs, mécaniciens, tout le monde — et Mike est parfaitement placé pour le faire.

« Nous sommes sur le point de nous lancer dans la deuxième année de notre plan quinquennal, dont l’objectif est de remporter les championnats du monde de Formule 1 », a-t-il ajouté.

Aston Martin est devenue la première équipe à annoncer la date de lancement de sa toute nouvelle voiture 2022. L’AMR22 sera dévoilée à Gaydon au Royaume-Uni, le 10 février, en présence des pilotes Vettel et Lance Stroll.

La saison de F1 doit être lancée le 20 mars à Bahreïn avec un nombre record de 23 Grands Prix.