Course automobile

Grand Prix d’Arabie saoudite

Hamilton en pole, Verstappen 3e sur la grille

(Djeddah) Après avoir dominé la troisième séance d’essais libres du week-end quelques heures plus tôt samedi, le Néerlandais Max Verstappen a frappé le mur dans le 27e et dernier virage du nouveau circuit de Formule 1, donnant ainsi au Britannique Lewis Hamilton et à Mercedes la première rangée de la grille de départ en vue du tout premier Grand Prix de Formule 1 d’Arabie saoudite.