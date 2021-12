« Max Verstappen, tu es le champion du monde ! Le champion du monde ! »

Katherine Harvey-Pinard La Presse

C’est ce que le directeur de course de Red Bull, Christian Horner, a crié au micro, au moment où le pilote traversait la ligne d’arrivée du circuit d’Abou Dabi, dimanche matin.

« Oh mon dieu ! Je vous aime tellement ! », a répondu un Verstappen émotif, qui venait de remporter son tout premier sacre en carrière.

À l’issue d’une course rocambolesque et historique dans laquelle il a tiré de l’arrière jusqu’au tout dernier tour, l’athlète de 24 ans est devenu le premier Néerlandais à remporter un championnat des pilotes en Formule 1.

À l’image de la saison, le dernier Grand Prix, qui mettait en vedette deux pilotes à égalité au classement pour la première fois depuis 1974, s’est terminé dans la controverse.

Avec 10 tours à parcourir, Lewis Hamilton avait près de 13 secondes d’avance sur Verstappen. Au 53e tour, un accident du pilote de Williams Nicholas Latifi a forcé la sortie de la voiture de sécurité. C’est là que tout s’est joué.

Alors que Verstappen a changé pour de la gomme tendre, Red Bull a décidé de retirer Perez de la course. Hamilton, qui roulait depuis longtemps sur ses pneus durs, a reçu l’ordre de Mercedes de ne pas passer aux puits.

Il y avait alors de fortes chances que la course se termine avec la voiture de sécurité. Mais les travailleurs du circuit d’Abou Dabi ont travaillé exceptionnellement rapidement pour permettre la tenue d’un tout dernier tour…

À ce moment, la direction de la course a décidé de demander aux retardataires de s’exclure de la relance pour laisser Verstappen et Hamilton en lutte à un contre un. Le Néerlandais, avec des pneus frais et plus rapides, a pu devancer le Britannique dans les dernières secondes pour l’emporter. La Mercedes a bien tenté ensuite de reprendre les devants, sans succès.

PHOTO KAMRAN JEBREILI, REUTERS Max Verstappen franchissant la ligne d’arrivée

Après la course, Verstappen s’est extirpé de son bolide avant de s’agenouiller quelques secondes devant l’un de ses pneus. Il s’est ensuite dirigé vers son équipe, le poing tendu devant lui. On a d’ailleurs pu l’apercevoir, sourire aux lèvres, en conversation avec son père quelques minutes plus tard.

PHOTO GIUSEPPE CACACE, AGENCE FRANCE-PRESSE Max Verstappen célèbre avec les membres de son équipe.

« Enfin un peu de chance… pour moi », a-t-il lancé au micro de la F1, la voix cassée d’avoir trop crié.

« Lewis est un pilote incroyable et un compétiteur incroyable, a-t-il mentionné un peu plus tard. Il nous a rendu la tâche difficile et je pense que tout le monde a aimé voir ça. Évidemment, nos équipes ont traversé des moments difficiles, mais je pense que ça fait partie du sport. C’est de l’émotion. Tout le monde veut gagner. Ç’aurait pu aller d’un côté comme de l’autre aujourd’hui. Mais l’année prochaine nous serons de retour et nous essaierons de réussir ça à nouveau. »

De son côté, Hamilton est resté longuement assis dans son véhicule au terme de la course, avant de se lever pour féliciter son rival d’une brève accolade.

PHOTO KAMRAN JEBREILI, ASSOCIATED PRESS Lewis Hamilton

« Je veux féliciter Max et son équipe, a dit le Britannique. Je pense qu’ils ont fait un travail incroyable cette année. »

« Cette dernière partie de la saison, nous avons tout donné. Nous n’avons jamais abandonné », a ajouté celui qui avait remporté les trois Grands Prix précédents afin d’égaliser Verstappen dans la course au championnat.

Lutte historique

Dimanche était une journée historique en F1. D’un côté, il y avait Lewis Hamilton, 36 ans, en quête de son huitième sacre – un record. De l’autre, Max Verstappen, 24 ans, à la recherche de son tout premier titre. Les deux cumulaient 369,5 points.

Les amateurs de course automobile à travers le monde ont eu de l’action à se mettre sous la dent dès les premières secondes. Avant même l’approche du premier virage, Hamilton s’est placé devant Verstappen. Puis, au septième virage, ce dernier a forcé la Mercedes à sortir de piste. Celle-ci a cependant rapidement récupéré sa place devant le peloton et s’est donné une légère longueur d’avance.

Après 11 tours, Hamilton détenait une avance de plus de 4 secondes sur son grand rival, alors que ce dernier éprouvait déjà des difficultés avec sa gomme tendre. Il n’a eu d’autre choix que de s’arrêter aux puits au 14e tour pour revenir avec la gomme dure. Hamilton a fait la même chose au tour suivant, passant de la gomme médium à la dure.

Coincé derrière la Ferrari de Carlos Sainz, Verstappen a encore pris du retard dans les tours suivants. Au 19e tour, l’avance d’Hamilton était de 8 secondes.

Les choses se sont gâtées ensuite. Au 20e tour, l’autre pilote de Red Bull Sergio Perez s’est porté à la défense de son homologue et a sérieusement joué du coude avec Hamilton. Les deux pilotes se sont dépassés à deux reprises chacun. En ralentissant Hamilton de cette façon, Perez a permis à Verstappen de réduire son écart avec la Mercedes. Ledit écart est passé de 8 secondes à 1 seconde et demie.

« C’est de la conduite dangereuse », a dit le Britannique à son micro.

On a bien vu la vitesse de pointe de Mercedes dans les 10 tours suivants, alors que le pilote de 36 ans a récupéré une avance de plus de 4 secondes sur son rival néerlandais.

Puis est survenu l’accident de Latifi, qui a tout changé.

C’est tout de même Mercedes (613,5 points) qui remporte le Championnat des constructeurs pour une huitième saison consécutive, devant Red Bull (585,5) et Ferrari (323,5).

Le pilote d’Alfa Romeo Kimi Raikonnen a mis fin à sa carrière en F1 avec un bris mécanique au 27e tour. Le Québécois Lance Stroll a terminé au 13e rang au volant de sa Aston Martin.