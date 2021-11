(Hinwil) Zhou Guanyu deviendra le premier pilote de Formule 1 chinois après avoir signé avec Alfa Romeo.

Associated Press

Zhou gradue de la Formule 2, où il occupe le deuxième rang au classement, et sera le coéquipier de Valtteri Bottas lorsque le vainqueur de 10 courses quittera Mercedes la saison prochaine. Les 20 baquets des monoplaces pour la saison 2022 sont désormais occupés.

Zhou a déjà été pilote d’essai pour l’équipe Alpine et a pris le volant avec eux lors d’une séance d’essais pour le Grand Prix d’Autriche en juillet.

« Être le tout premier pilote chinois en (F1) est une percée dans l’histoire du sport automobile chinois. Je sais que beaucoup d’espoirs reposeront sur moi et, comme toujours, je considérerai cela comme une motivation pour devenir meilleur et accomplir plus », a mentionné Zhou.

Zhou remplace Antonio Giovinazzi, qui perd son siège en F1 après trois ans en tant que pilote à temps plein pour Alfa Romeo. L’Italien n’a marqué qu’un point cette année.

L’arrivée de Zhou intervient alors que la F1 tente de stimuler sa croissance en Chine, qui organise un Grand Prix depuis 2004 mais n’a pas pu l’organiser en 2020 ou 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Zhou devra toutefois attendre pour faire ses débuts à domicile, car il n’y aura pas non plus de Grand Prix de Chine l’année prochaine. Il devrait revenir l’année suivante et la F1 a prolongé ce mois-ci son contrat avec le circuit de Shanghai jusqu’en 2025.

« La nouvelle que Zhou Guanyu sera en F1 la saison prochaine est fantastique pour le sport et les millions d’amateurs chinois passionnés qui ont désormais un héros à domicile à encourager toute l’année », a déclaré Stefano Domenicali, président-directeur général de la F1.

« La pyramide en F2 fonctionne et promeut le talent au plus haut niveau du sport automobile. Zhou est un talent incroyable, qui sera un ajout fantastique à l’incroyable grille que nous avons, et il divertira et gardera tous nos partisans chinois enthousiasmés en 2022. »

Avant Zhou, le seul pilote chinois à participer à un week-end de course de F1 était Ma Qinghua, qui a été pilote d’essai pour les équipes HRT et Caterham en 2012 et 2013 respectivement.