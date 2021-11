Course automobile

Formule 1

Verstappen, Norris et Hamilton, pilotes préférés des amateurs

(Austin) Max Verstappen, actuel leader du championnat du monde, est le pilote le plus apprécié des fans de Formule 1, devant les Anglais Lando Norris et Lewis Hamilton, selon un sondage qui place McLaren au premier rang des écuries les plus populaires.