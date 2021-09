(Sotchi) Le Grand Prix de Formule 1 de Miami aura lieu pour la première fois le 8 mai 2022.

Associated Press

L’épreuve floridienne se déroulera sur une nouvelle piste appelée l’Autodrome international de Miami, érigé autour du Hard Rock Stadium, le domicile des Dolphins de Miami, dans la NFL.

Ce sera la première de deux épreuves à être présentées en sol américain en 2022, l’autre étant le Grand Prix des États-Unis, disputé sur le circuit des Amériques à Austin, au Texas.

« Nous sommes heureux de pouvoir dévoiler la date, afin que les gens puissent prévoir le coup », a déclaré le grand patron du Grand Prix de Miami, Tom Garfinkel, par voie de communiqué jeudi.

Le calendrier de la saison prochaine sera dévoilé le mois prochain, et devrait compter 23 courses — dont le retour du Grand Prix du Canada, après deux ans d’absence en raison de la pandémie de coronavirus.

La F1 a souligné en avril qu’une entente de 10 ans avait été conclue avec les organisateurs du Grand Prix de Miami.

Le patron du Grand Prix du Canada, François Dumontier, avait déjà mentionné qu’il appuyait le projet depuis 2018.

« Nous accueillerions favorablement la tenue d’une autre course en Amérique du Nord. Nous considérons que ce serait bénéfique pour notre sport et que ça stimulerait l’intérêt dans de nouveaux marchés et auprès de nouveaux amateurs de course qui ne viendraient pas nécessairement au Grand Prix du Canada », avait-il déclaré à l’époque dans un courriel à La Presse Canadienne.

Miami deviendra la 11e ville américaine à présenter une épreuve de F1 depuis le début du championnat en 1950, et la première en Floride depuis 1959.

Avec l’Associated Press