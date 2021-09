(Montréal) Le Néerlandais Max Verstappen a fait plaisir à ses partisans en décrochant la position de tête en vue du Grand Prix de Formule 1 des Pays-Bas, samedi, ce qui pourrait lui permettre de relancer le championnat des pilotes.

Associated Press

La mer de partisans vêtus d’orange a rugi de joie après que le pilote Red Bull eut signé un temps canon d’une minute et 8,885 secondes sur le circuit de Zandvoort, en bordure de la mer du Nord. Verstappen a du même coup obtenu sa 10e pole position en carrière.

« C’est formidable d’obtenir la position de tête ici. La foule est incroyable, la voiture est très agréable à conduire et la piste également — c’est très “cool”. C’est la meilleure position possible, puisque les dépassements seront difficiles à effectuer ici. C’est une bonne journée, et j’espère que c’en sera un autre demain (dimanche). »

Il a devancé son éternel rival, Lewis Hamilton, par seulement 38 millièmes de seconde, et son coéquipier chez Mercedes Valtteri Bottas par 0,337 seconde.

« Je suis passé si près. Je voudrais d’abord remercier tous les partisans vêtus d’orange présents ici, ce sont des installations et une piste époustouflantes. J’adore visiter ce pays. Max a réalisé un tour spectaculaire, et le temps perdu hier m’a compliqué la tâche. Il faudra miser sur notre stratégie demain, mais de voir la foule ici — ça faisait longtemps qu’on n’avait pas vu autant de spectateurs. J’espère que la piste nous offrira une bonne course demain, car c’est un circuit très exigeant. »

« Red Bull était hors de notre portée aujourd’hui, mais nous avons deux voitures dans le top-3, donc c’est bien. Il faudra surveiller le départ demain », a ajouté Bottas, donc l’avenir avec Mercedes semble de plus en plus incertain.

Le pilote Alpha Tauri Pierre Gasly s’est adjugé la quatrième place sur la grille, devant les pilotes Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz fils, dans l’ordre.

Le top-10 a été complété par Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Esteban Ocon (Alpine), Fernando Alonso (Alpine) et Daniel Ricciardo (McLaren).

Verstappen domine le pilote Mercedes 6-3 au chapitre des positions de tête cette saison, et 6-4 au niveau des victoires. Hamilton dispose cependant d’un petit coussin de trois points au classement général devant le pilote Red Bull.

La deuxième portion de la séance de qualifications a été marquée par les sorties de piste spectaculaires des pilotes Williams George Russell et Nicholas Latifi.

En conséquence, la séance a été interrompue à deux reprises. Russell partira donc 11e, et Latifi 14e — à condition, bien sûr, que les mécaniciens chez Williams soient en mesure de remettre leurs voitures en état à temps pour la course.

Le Québécois Lance Stroll a fait partie des victimes collatérales de ces sorties de piste, puisqu’il n’a pu améliorer son chrono. Le pilote Aston Martin occupera donc la 12e place sur la grille de départ, tandis que son coéquipier Sebastian Vettel partira 17e.

Il s’agit de la première visite de la F1 aux Pays-Bas depuis 1985, et cette course avait également été présentée à Zandvoort.

Environ 65 000 spectateurs se sont massés dans les gradins, qui étaient limités à 67 % de leur capacité en raison des restrictions associées à la pandémie de coronavirus. Tous devaient présenter une preuve vaccinale pour accéder au site.

Raikkonen cède son volant à Kubica

PHOTO KENZO TRIBOUILLARD, AFP Kimi Räikkönen

Par ailleurs, le pilote Alfa Romeo Kimi Raikkonen a reçu un diagnostic positif au coronavirus et a dû céder son volant au Polonais Robert Kubica.

Le Finlandais âgé de 41 ans, qui a annoncé sa retraite à la fin de la présente saison, a obtenu un diagnostic positif à la suite d’un test de dépistage effectué au circuit directement.

« Il (Raikkonen) ne pourra participer à l’évènement, à cause des protocoles contre la COVID-19. Tous les contacts ont été retracés », a indiqué la F1 par voie de communiqué.

Alfa Romeo a mentionné que Raikkonen, le champion du monde de F1 en 2007, était asymptomatique.

Kubica, qui est âgé de 36 ans, n’a pas participé à une course de F1 depuis le Grand Prix d’Abou Dabi en 2019. Il effectuera son 98e départ en F1 dimanche, et son premier avec Alfa Romeo, l’équipe qui l’a embauché comme pilote réserviste.

Kubica devrait partir 18e sur la grille de départ.

Avec Jérôme Pugmire, de l’Associated Press