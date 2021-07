PHOTO DARKO BANDIC, ASSOCIATED PRESS

Bottas domine Hamilton et Verstappen aux essais libres 2

(Budapest) Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a réalisé le meilleur temps de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix de Hongrie, 11e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit du Hungaroring (4,381 km) à Budapest.

Agence France-Presse

Bottas, 4e du championnat, s’est provisoirement posé en arbitre du match Hamilton-Verstappen en dépassant son coéquipier britannique d’un souffle (+27/1000e) et le Néerlandais de Red Bull, leader au championnat (+298/1000e).

Mais alors que Verstappen avait pris le meilleur chrono de la première séance, le duel entre les deux écuries s’annonce très serré samedi lors des qualifications (15 h) pour la pole position.

Après un passage à vide de cinq courses, Mercedes et Hamilton sont revenus en force à Silverstone. Non sans causer une polémique liée à l’accident spectaculaire du premier tour entre le septuple champion du monde et Verstappen, qui a dû abandonner.

Le Français Esteban Ocon est l’invité surprise de la 2e heure d’essais. Avec le 4e temps, le pilote Alpine s’est glissé devant Sergio Pérez (Red Bull). L’autre Français Pierre Gasly (AlphaTauri) est aussi en forme ce vendredi avec le 6e temps.

Avant les qualifications, les pilotes reprennent la piste pour la troisième séance d’essais libres samedi à midi.

Première séance Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1 : 17,555 (21 tours) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1 : 17,616 (26) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1 : 17,722 (25) Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1 : 18,115 (24) Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1 : 18,181 (27) Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1 : 18,385 (26) Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1 : 18,391 (23) Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) 1 : 18,466 (20) Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1 : 18,649 (26) Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1 : 18,755 (25) Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1 : 18,765 (26) Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) 1 : 18,770 (18) Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes) 1 : 18,989 (22) Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1 : 19,265 (27) George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1 : 19,724 (24) Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1 : 19,824 (24) Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) 1 : 20,383 (26) Robert Kubica (POL/Alfa Romeo-Ferrari) 1 : 20,639 (23) Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) 1 : 20,992 (23) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari) 1 : 21,889 (5)