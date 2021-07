Les voitures de Max Verstappen et Lewis Hamilton sont entrées en collision lors du Grand Prix de Silverstone, dimanche dernier.

(Londres) Le patron de Red Bull Christian Horner a dit vendredi que son équipe a payé environ 1,8 million de dollars pour réparer la voiture de Max Verstappen accidentée dans la collision controversée avec Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Agence France-Presse

Verstappen et Hamilton, septuple champion du monde, se sont accrochés dans un virage peu avant la fin de la course le week-end dernier à Silverstone.

Le pilote de Red Bull a dû abandonner la course tandis que Lewis Hamilton l’emportait, revenant à seulement huit points du leader du championnat du monde, contre 33 avant le Grand Prix.

Le pilote britannique a été pénalisé de 10 secondes pour cet accrochage, ce qui ne l’a pas empêché de s’imposer.

« Cet accident nous a coûté environ 1,8 million de dollars et un accident pareil a des ramifications particulièrement importantes dans le budget », a écrit Horner sur la page officielle internet de l’équipe.

Horner a également critiqué les célébrations de Hamilton sur le podium, un comportement déjà dénoncé comme « irrespectueux et antisportif » par Verstappen.

« Je suis aussi toujours déçu par le niveau des célébrations juste après l’accident », a poursuivi Horner.

« L’équipe Mercedes était au courant de la gravité de l’accident ainsi que de l’hospitalisation de Max pour des examens. »

« Il est inimaginable de ne pas informer ton pilote de la situation, de même que de le protéger en cas d’absence de modération durant les célébrations, surtout quand il s’agissait d’un incident pour lequel il avait été pénalisé », a martelé Horner soulignant que, pour lui, « Hamilton a été l’agresseur dimanche ».

« Je pense aussi que le discours selon lequel Max a été “ excessivement agressif ” est injustifié. Il suffit de noter que Max n’a aucune pénalité et n’a jamais été reconnu coupable d’erreurs de jugement sur piste durant ces dernières années ».

Hamilton et Verstappen se retrouveront lors du Grand Prix hongrois le week-end prochain.

« J’ai parlé à Max lundi matin et il se sentait comme s’il avait échangé avec (le boxeur poids lourd) Tyson Fury », a ajouté Horner.

« Il était abattu et meurtri mais il était reconnaissant envers l’équipe médicale […] et il est vrai que dans le véritable style de Max, il tente déjà d’oublier (NDLR, l’accident) et de se concentrer sur la Hongrie », a-t-il conclu.