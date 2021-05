Ce n’est pas tous les jours qu’un pilote de Formule 1 rentre aux puits à pied, après avoir décroché la position de tête. C’est pourtant ce qu’a fait le pilote Ferrari Charles Leclerc au Grand Prix de Monaco, samedi.

Alexandre Geoffrion-McInnis

Associated Press

Le Monégasque a décroché la huitième position de tête de sa carrière après avoir terminé la séance de qualifications en écrasant sa monoplace contre la barrière de sécurité dans la section de la piscine, avec 18 secondes à écouler au cadran.

Il était de toute évidence ému après être devenu le premier pilote monégasque à décrocher la position de tête chez lui. Il pourrait cependant devoir la céder, puisqu’il pourrait écoper d’une pénalité si les dégâts sur sa monoplace sont trop importants. S’il doit procéder au remplacement de sa boîte de vitesses, ce que craint Leclerc, alors il pourrait perdre cinq places sur la grille de départ.

Je suis préoccupé par la possibilité d’une pénalité. J’ai toujours été malchanceux ici, donc il faudra patienter et voir, a expliqué Leclerc. C’est décevant de terminer la séance dans le mur. C’est étrange, mais je suis également très satisfait de mon tour lancé. Charles Leclerc

Leclerc, qui a grandi dans un appartement qui surplombe le prestigieux circuit routier qui serpente sur 3,4 km la principauté monégasque, a signé un chrono d’une minute et 10,346 secondes.

Il a du même coup acquis sa première position de tête depuis celle du Grand Prix du Mexique en 2019, et convoitera sa troisième victoire en carrière dimanche.

PHOTO SEBASTIEN NOGIER, REUTERS La Ferrari de Charles Leclerc a subi des dommages lors de son accident.

Le pilote âgé de 23 ans a devancé dans l’ordre le pilote Red Bull Max Verstappen par 0,230 seconde, et le pilote Mercedes Valtteri Bottas par 25 millièmes de seconde supplémentaires.

« J’étais très confortable, et je sentais que j’entrais dans ma fenêtre d’opportunité [pour obtenir la position de tête], a confié le Néerlandais. Ça allait très bien, puis le drapeau rouge a saboté ma tentative. C’est tout de même un très bon week-end jusqu’ici. »

L’autre pilote Ferrari, Carlos Sainz fils, a suivi en quatrième place, tandis que le pilote McLaren Lando Norris a complété le top 5.

Étonnamment, le meneur au Championnat du monde, le pilote Mercedes Lewis Hamilton, n’a pu faire mieux que le septième temps, tout juste devant le pilote Aston Martin Sebastian Vettel.

Hamilton, bien conscient que le circuit monégasque n’offre pratiquement aucune opportunité de dépassement en course, a paru déçu de sa performance.

« Il faut qu’on retourne à la planche à dessin, car nous avons de toute évidence éprouvé des ennuis aujourd’hui, a dit le Britannique. Tout se joue le samedi ici, donc il ne fait aucun doute que la victoire nous échappera. »

Bien conscient des implications dans la course au championnat de la déroute de Hamilton, le directeur de Red Bull n’a pu cacher son optimisme pour la course.

« Plus il y aura de voitures entre nous et Lewis, mieux ce sera », a résumé Christian Horner.

Pour sa part, le Québécois Lance Stroll a accédé à la deuxième portion de la séance de qualifications, mais il s’élancera de la 13e place sur la grille de départ.

PHOTO ANDREJ ISAKOVIC, AGENCE FRANCE-PRESSE Lance Stroll

Quant à lui, le Torontois Nicholas Latifi, qui a endommagé la suspension avant droite de sa Williams avec environ 15 minutes à écouler à la troisième séance d’essais en matinée, partira du 18e rang.

Ferrari impressionne jusqu’ici ce week-end, après que Leclerc et Sainz se soient emparés des deux premières places à la fin des deux premières séances d’essais, jeudi. Il s’agit d’un soulagement pour la Scuderia , qui a connu son lot d’ennuis en qualifications et en course plus tôt cette saison.

Après quatre courses, Hamilton mène par 14 points devant Verstappen au Championnat du monde, et Bottas suit en troisième place loin derrière.

Plus tôt samedi, Verstappen avait signé le meilleur temps de la troisième séance d’essais libres. Celle-ci a été interrompue en quelques occasions à cause d’incidents survenus en piste.

Le pilote Haas Mick Schumacher, qui connaît un week-end cauchemardesque jusqu’ici à Monaco, n’a d’ailleurs pu participer à la séance de qualifications après avoir expédié sa monoplace contre une barrière de sécurité. Il partira en queue de peloton dimanche.

Un nombre limité de spectateurs a pu assister à la séance de qualifications, après que la course de l’an dernier eut été annulée en raison de la pandémie de coronavirus.

Les policiers ont intercepté des autobus qui tentaient d’entrer sur le territoire monégasque à partir de Cap d’Ail — qui se trouve en France —, et ils ont inspecté les permis de travail des voyageurs. Des agents de sécurité ont aussi questionné des voyageurs qui arrivaient à la station de train Monaco–Monte-Carlo, afin de s’assurer qu’ils avaient en poche un test de dépistage de la COVID-19 négatif, une condition nécessaire pour entrer.

Avec Jérôme Pugmire, The Associated Press

La grille de départ

1re ligne :

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Max Verstappen (PBS/Red Bull-Honda)

2e ligne :

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

3e ligne :

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda)

4e ligne :

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Sebastian Vettel (ALL/Aston Martin-Mercedes)

5e ligne :

Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari)

6e ligne :

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes)

7e ligne :

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo-Ferrari)

8e ligne :

George Russell (GBR/Williams-Mercedes)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda)

9e ligne :

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes)

10e ligne :

Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari)

Mick Schumacher (ALL/Haas-Ferrari)

Avec Agence France-Presse