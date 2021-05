Lewis Hamilton, à gauche, et Max Verstappen, à droite

La rivalité Hamilton-Verstappen continuera de plus belle ce week-end

Après quatre courses serrées entre le champion de Formule 1 Lewis Hamilton et son rival au titre Max Verstappen, la tension devrait continuer à monter lors du Grand Prix de Monaco, ce week-end.

Jerome Pugmire

Associated Press

Hamilton vise un huitième titre en F1, ce qui lui permettrait de devancer Michael Schumacher.

Il mène le championnat avec 14 points d’avance sur Verstappen, qui cherche à obtenir un premier titre.

Hamilton mène Verstappen 3-1 pour les victoires jusqu’à présent en 2021, mais chaque course les a vus terminer 1-2.

Verstappen aurait pu s’imposer à Bahreïn, avant une sortie de piste tardive.

Lors de la course suivante, Hamilton a endommagé sa Mercedes en essayant de contrer le superbe départ de Verstappen dans le premier virage, au Grand Prix d’Émilie-Romagne.

« Je pense que j’ai bien fait pour éviter les incidents, a déclaré Hamilton. Mais il nous reste 19 courses et nos voitures pourraient se toucher. Il pense peut-être avoir beaucoup à prouver. Ce n’est pas mon cas. »

Hamilton a déjà signé une 100e position de tête et vise sa 99e victoire. Il attribue sa longévité à une approche calme.

« J’ai plus une mentalité de marathon et non de sprint, c’est pourquoi j’ai cette feuille de route », a dit le Britannique de 36 ans.

« Je vais continuer comme ça et tout faire pour éviter le contact sur la piste. »

Ayant déjà 11 victoires, Verstappen n’a pas bien accueilli les propos de Hamilton au sujet de vouloir impressionner les gens.

« Je n’ai rien à prouver et éviter le contact, ça va dans les deux sens. Nous avons donc bien fait tous les deux, a dit le Néerlandais de 23 ans, le plus jeune vainqueur d’une course de F1, à 18 ans.

« Espérons que nous pourrons continuer à le faire et continuer à rivaliser intensément sur la piste. »

Verstappen n’a jamais remporté le GP de Monaco mais s’attend à ce que Red Bull soit fort lors des qualifications de samedi.

La position de tête est cruciale car les dépassements sont extrêmement difficiles, sur le circuit routier de 3,4 kilomètres.

« Nous avons eu un début de saison compétitif et j’espère juste que ce sera la même chose ici, a déclaré Verstappen. Je ne suis pas inquiet. »

Hamilton s’attend à un défi de taille de la part de Red Bull, qui a gagné à Monaco il y a trois ans et a augmenté sa vitesse depuis lors — même si elle est toujours en deçà de Mercedes.

« C’est une piste qui a leur a toujours souri et compte tenu de l’écart, vous pouvez imaginer qu’ils pourraient prendre l’avance (au classement du championnat, a dit Hamilton.

« Nous allons faire tout notre possible pour nous assurer que ce ne soit pas le cas. »