Grand Prix du Portugal

Un autre record pour Hamilton

(Portimao) Lewis Hamilton est entré un peu plus de l’histoire de la F1, dimanche au Portugal, en remportant la 92e victoire de sa carrière en Grand Prix. Le Britannique a ainsi devancé l’Allemand Michael Schumacher (91 victoires). Il détient maintenant les records pour les victoires, les podiums (161), les points (3687), les positions de tête (97) et les tours les plus rapides (52).