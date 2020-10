PHOTO BRYN LENNON, ASSOCIATED PRESS

(Nürburgring) Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a égalé le record de victoires de Michael Schumacher (91) en remportant le Grand Prix de l’Eifel, dimanche en Allemagne.

Agence France-Presse

Hamilton s’est imposé devant Max Verstappen (Redbull) et Daniel Ricciardo (Renault). Parti deuxième sur la piste du Nurburgring, il a bénéficié des problèmes mécaniques de son coéquipier Valtteri Bottas, contraint à l’abandon, et d’une stratégie de course impeccable pour consolider sa position de leader du championnat.

Plus de détails suivront.