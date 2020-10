PHOTO YURI KOCHETKOV, ASSOCIATED PRESS

(Nürburgring) Lewis Hamilton tentera de nouveau d’égaler la marque établie par Michael Schumacher au chapitre des victoires en Formule 1, et il pourrait y parvenir dans sa propre cour en Allemagne.

Associated Press

Hamilton convoitait une 91e victoire en carrière il y a deux semaines en Russie avant que sa course soit sabotée par des pénalités pour avoir enfreint un règlement obscur qui interdit aux pilotes de simuler des départs avant le coup d’envoi d’une épreuve. Son coéquipier chez Mercedes Bottas a éventuellement signé la victoire.

Il va pleuvoir

Ç’a mis la table pour une nouvelle tentative du Britannique ce week-end en Allemagne. Il devra le faire dans des conditions qui auraient été difficiles même pour Schumacher, qui est surnommé le Regenmeister — ou le Maître de la pluie — en raison de son talent sur les pistes détrempées. La pluie devrait s’abattre sur le circuit tout au long du week-end et le thermomètre ne devrait guère dépasser les 10 degrés Celsius.

Le cirque de la F1 est de retour au Nürburgring, l’un des légendaires circuits de la série, pour la première fois depuis 2013. Théoriquement, le Grand Prix d’Allemagne est sur pause cette saison, et cette course-ci — qui a été ajoutée récemment en raison de la pandémie de coronavirus — est appelée le Grand Prix d’Eifel en raison d’une chaîne de montagnes située à proximité.

On estime qu’environ 20 000 spectateurs fouleront le site, ce qui en fera le deuxième Grand Prix le plus populaire auprès des amateurs après le Grand Prix de Russie il y a deux semaines.

Michael Schumacher a disputé sa dernière course en F1 il y a huit ans, et maintenant son fils donnera ses premiers coups de roue dans la série reine du sport automobile ce week-end.

L’entrée en scène de « bébé Schumi »

Mick Schumacher, qui est âgé de 21 ans, remplacera Antonio Giovinazzi au volant de son Alfa Romeo lors de la première séance d’essais libres vendredi. Il s’agit d’une étape importante vers son entrée en scène en F1, qui pourrait se produire dès l’an prochain.

Il dispose déjà de beaucoup d’expérience dans les paddocks en raison de sa participation à la saison de Formule 2, où il domine présentement le classement général, et il a effectué quelques sorties protocolaires à bord des anciennes voitures de F1 de son père avant les courses.

Mick Schumacher a déclaré qu’il considère son père comme étant son idole, mais il aimerait bien pouvoir tracer sa propre voie. Il a d’ailleurs commencé sa carrière en karting en portant le nom de famille Betsch, celui de sa mère.

Le destin de la famille Schumacher a changé tragiquement en décembre 2013 lorsque Michael et Mick, alors âgé de 14 ans, skiaient ensemble dans les Alpes françaises. Michael Schumacher a été victime d’une chute et s’est heurté la tête contre un rocher, provoquant d’importantes blessures au cerveau qui ont laissé des séquelles permanentes. Sa famille tente de préserver sa vie privée, et offre très peu de détails sur son état de santé.

Le principal adversaire de Mick Schumacher en F2, Callum Ilott, participera aussi à sa première séance officielle d’essais libres en F1 vendredi, en remplacement de Romain Grosjean chez Haas.