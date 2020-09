(Charlotte) La légende de la NBA Michael Jordan et Denny Hamlin, triple vainqueur du Daytona 500, ont annoncé lundi la formation d’une nouvelle équipe en série Cup du NASCAR.

La Presse Canadienne

Bubba Wallace a signé un accord à long terme comme pilote de cette formation.

L’équipe sera active à compter de la saison 2021. Le nom de l’équipe n’a pas encore été dévoilé. Le manufacturier et les commanditaires seront aussi annoncés plus tard.

« Durant ma jeunesse en Caroline du Nord, mes parents nous emmenaient aux courses, mes frères, mes sœurs et moi, a dit Jordan, dans un communiqué. Je suis un amateur de NASCAR depuis que je suis tout petit. »

« Il est très excitant pour moi de posséder ma propre équipe de course en partenariat avec mon ami, Denny Hamlin, et d’avoir Bubba Wallace au volant pour nous. »

PHOTO STEVE HELBER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Bubba Wallace

« Historiquement, NASCAR n’a pas été un milieu faisant une grande place à la diversité. Il y a eu peu de propriétaires noirs. Aller de l’avant maintenant semble parfait, car NASCAR évolue et se montre de plus en plus ouvert au changement social. »

En plus de l’engagement récent et des dons que j’ai faits pour lutter contre le racisme systémique, je vois cela comme une chance d’éduquer un nouveau public et d’ouvrir plus d’opportunités pour les Noirs en course automobile. Michael Jordan

Jordan sera le principal propriétaire et Hamlin un partenaire minoritaire. Ce dernier va continuer de conduire la Toyota Camry numéro 11, avec Joe Gibbs Racing.

« Démarrer une équipe, Michael et moi en avons parlé en jouant au golf ensemble au fil des ans, mais les circonstances n’étaient jamais vraiment bonnes », a déclaré Hamlin, 39 ans.

PHOTO JASON MINTO, ARCHIVES DENNY HAMLIN Denny Hamlin

« Il est logique d’établir maintenant les bases de mon implication au-delà d’être un pilote, et d’aider un pilote prometteur comme Bubba à faire avancer sa carrière. De plus, Michael et Bubba peuvent être une voix puissante ensemble, non seulement dans notre sport, mais aussi bien au-delà des pistes. »

Jordan devient le premier propriétaire majoritaire noir d’une équipe à temps plein dans la série vedette de NASCAR depuis que Wendell Scott a possédé et piloté sa propre voiture, dans les années 60 et 70.

« C’est une opportunité unique qui me convient parfaitement, a déclaré Wallace, premier Afro-américain à piloter à plein temps en série Cup depuis Scott.

« Michael et Denny sont de brillants compétiteurs qui veulent mettre en place la meilleure équipe possible. Je suis reconnaissant et honoré qu’ils croient en moi et je suis très motivé à débuter cette aventure avec eux. »