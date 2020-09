Un commanditaire majeur pour Alex Labbé

À moins de rouler sur l’or, très littéralement, il n’y a jamais rien de bien certain en course automobile, mais pour Alex Labbé, il y a au moins ceci de certain : grâce à l’appui d’un nouveau commanditaire, il pourra bel et bien participer aux prochaines courses de la série NASCAR Xfinity.