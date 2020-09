La série IndyCar prévoit présenter une course sur un circuit urbain l’an prochain à Nashville, dans le cadre d’un festival qui s’étalera sur trois jours et qui, l’espère-t-elle, rivalisera avec le légendaire Grand Prix de Long Beach.

PHOTO JASON BEHNKEN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Nashville) La série IndyCar prévoit présenter une course sur un circuit urbain l’an prochain à Nashville, dans le cadre d’un festival qui s’étalera sur trois jours et qui, l’espère-t-elle, rivalisera avec le légendaire Grand Prix de Long Beach.

Associated Press

Le Grand Prix de « Music City » aura lieu du 6 au 8 août, sur un circuit temporaire. Le parcours de 3,5 km franchira le pont Korean Veterans Memorial et visitera le centre-ville de Nashville.

Le circuit doté de 11 virages enjambera également la rivière Cumberland, ce qui est plutôt rare en course automobile. Ce sera le premier nouveau circuit routier qui sera ajouté au calendrier de l’IndyCar depuis 2013, et la première visite de la série à Nashville depuis 2008. L’IndyCar a présenté une épreuve au Nashville Super Speedway entre 2001 et 2008.

Les organisateurs ont promis des spectacles de musique, une offre alimentaire diversifiée ainsi que d’autres formes de divertissement. Ils espèrent pouvoir rivaliser avec l’évènement de Long Beach, qui a commencé en 1975 et qui était jusqu’ici la plus vieille course d’une série majeure à se dérouler sur un circuit urbain en Amérique du Nord.

L’épreuve de Long Beach a été annulée cette année à cause de la pandémie de COVID-19.