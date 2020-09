(Mugello) Valtteri Bottas a eu le meilleur sur son coéquipier Lewis Hamilton chez Mercedes lors de la deuxième séance d’essais du Grand Prix de Toscane de Formule 1.

Associated Press

Bottas a devancé Hamilton, champion du monde en titre, de 207 millièmes de seconde.

Fait encourageant pour Red Bull, Max Verstappen se retrouve à seulement ,246 de Bottas en troisième position avec son coéquipier Alexander Albon quatrième au cours d’une journée chaude et ensoleillée.

Le Québécois Lance Stroll, qui a terminé troisième la semaine dernière au Grand Prix d’Italie, s’est contenté du 11e rang à une seconde et demie de Bottas. Le Torontois Nicholas Latifi (Williams) a réussi le 18e chrono.

Pour célébrer la 1000e course de Ferrari en F1 sur une piste qui lui appartient mais qui n’a fait aucune différence, Charles Leclerc s’est classé 10e et Sebastian Vettel 12e. Le moteur de Vettel a coupé vers la fin de la séance et il a été contraint de s’immobiliser sur le côté de la piste.

La séance a été brièvement interrompue à deux reprises après des accidents mineurs qui ont laissé des débris sur la piste.

À l’approche de la mi-course de la séance de 90 minutes, Lando Norris a perdu l’arrière de la voiture et sa McLaren s’est arrêtée dans les barrières.

Puis à environ 15 minutes de la fin, le drapeau rouge est ressorti à nouveau lorsque Kimi Raikkonen est passé dans les graviers avec son Alfa Romeo. Sergio Perez de Racing Point était juste derrière lui et un accident a été évité de justesse. Les deux pilotes ont été convoqués par les commissaires à la suite de cet incident.

Il y a un troisième séance d’essais samedi avant les qualifications.

Les amateurs étaient présents pour la première fois à cette neuvième course de la saison au milieu de la pandémie de coronavirus. Les 3000 spectateurs ont été répartis dans trois tribunes.

Le circuit de 5,2 kilomètres du Mugello accueille habituellement des courses de motos et la Formule 1 l’utilise pour la première fois.

La piste est la propriété de Ferrari et elle est réputée pour ses virages rapides. Leclerc et son coéquipier Sebastian Vettel y ont fait des essais en juin. Raikkonen, le plus vieux pilote de F1 à 40 ans, a fait ses débuts en F1 pour Sauber ici il y a 20 ans.

Plus tôt lors de la première séance, Bottas s’était montré le plus rapide devant Verstappen, Leclerc et Hamilton.