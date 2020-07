(Los Angeles) Trois épreuves de la saison d’IndyCar ont été annulées à cause du coronavirus et remplacées par des programmes doubles, comme à Lexington, en Ohio, qui proposera une course le samedi 8 août en plus de celle du lendemain.

Agence France-Presse

En accord avec les organisateurs, le Grand Prix de Portland, en Orégon, le 13 septembre, ainsi que le programme double du Grand Prix de Monterey, en Californie, les 19 et 20 septembre, n’auront pas lieu en raison de la pandémie incontrôlée de la COVID-19.

Pour éviter de perdre trois courses au championnat, l’IndyCar a programmé trois programmes doubles.

Outre celui prévu à Lexington, un deuxième doit avoir lieu dans le cadre du GP de Madison (Illinois) prévu le 30 août, avec une course supplémentaire la veille. Et un troisième se tiendra les 2 et 3 octobre pour le GP « Harvest » d’Indianapolis.

Tant est si bien que le nombre total de 14 épreuves est maintenu, avec huit à encore disputer. Six ont été organisées, dont deux programmes doubles en juillet au Road America de Elkhart Lake, au Wisconsin, et à l’Iowa Corn 300 de Newton, en Iowa.

« Nos fans ont adoré ces évènements excitants. Nous sommes impatients de leur offrir encore plus de divertissement cette saison sur trois des circuits les plus passionnants du calendrier », a déclaré Mark Miles, président et directeur général Penske Entertainment Corp., propriétaire de l’IndyCar.

Après six courses, le Néo-Zélandais Scott Dixon domine au classement général (244 points), devant le Français Simon Pagenaud (195) et l’Américain Josef Newgarden (191) champion en titre.

Calendrier du Championnat IndyCar 2020 modifié après l’annulation de trois épreuves à cause du coronavirus et l’ajout de trois « double headers » :

ÉPREUVES RESTANTES

8-9 août : Indy 200 à Lexington, Ohio

23 août : 500 miles d’Indianapolis (circuit ovale)

29-30 août : Grand Prix de Madison, Illinois (circuit ovale/nocturne)

2-3 octobre : Grand Prix « Harvest » d’Indianapolis

25 octobre : Grand Prix de St Petersburg, Floride (circuit urbain)

ÉPREUVES DÉJÀ DISPUTÉES

6 juin : Grand Prix de Fort Worth, Texas (circuit ovale/nocturne)

4 juillet : Grand Prix d’Indianapolis, Indiana

11 et 12 juillet : Road America à Elkhart Lake, Wisconsin

17 et 18 juillet : Iowa Corn 300 à Newton, Iowa (circuit ovale)

ÉPREUVES ANNULÉES

30 et 31 mai : Grand Prix de Détroit, Michigan (circuit urbain)

5 avril : Grand Prix d’Alabama

19 avril : Grand Prix de Long Beach, Californie (circuit urbain)

26 avril : Grand Prix d’Austin, Texas (circuit des Amériques)

27 juin : Grand Prix de Richmond, Virginie

12 juillet : Grand Prix de Toronto (circuit urbain)

13 septembre : Grand Prix de Portland, Oregon

19 et 20 septembre : Grand Prix de Monterey, Californie (Laguna Seca)