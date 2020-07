(Indianapolis) Les gradins de l’Indianapolis 500 ne seront remplis qu’à 25 % de leur capacité lors de l’évènement, et les spectateurs devront tous porter un couvre-visage, sans exception.

Associated Press

L’Indianapolis Motor Speedway (IMS) peut accueillir environ 350 000 spectateurs dans ses gradins, ses loges et son terre-plein central, mais les organisateurs ont mentionné le mois dernier qu’ils limiteront sa capacité à 50 % en vue de la course du 23 août. Ce pourcentage a été revu à la baisse, mardi.

Un protocole sanitaire de 95 pages

Les billets ne seront plus en vente après vendredi, et l’IMS a indiqué qu’un protocole sanitaire de 95 pages sera diffusé un peu plus tard cette semaine. Parmi les mesures qui seront adoptées par le circuit figurent la distribution de liquide désinfectant, la prise de la température corporelle à l’entrée du site, une réduction de l’offre aux concessions alimentaires afin d’offrir de la nourriture pré-emballée –de manière à éliminer les longues files d’attente–, et la réassignation des sièges dans les gradins pour respecter la distanciation sociale.

Mark Miles, le président et directeur des opérations de Penske Entertainment Corp., a déclaré que le circuit a offert un crédit aux détenteurs de billets qui ne souhaitent plus assister à la prestigieuse course. L’IMS a également encouragé les spectateurs âgés de 65 ans et plus à rester chez eux, en plus d’avoir limité l’accès au terre-plein central et d’avoir réduit la capacité des loges.

Miles a mentionné que l’IMS ne pénalisera pas les spectateurs qui ne souhaitent pas renouveler leurs billets pour l’Indianapolis 500 de 2021.

L’IMS est le plus imposant complexe sportif extérieur au monde, et au départ les organisateurs espéraient pouvoir accueillir environ 175 000 spectateurs pour la course qui devait se dérouler au mois de mai. Ce ne seront plus que 87 500 spectateurs qui auront accès au site, ce qui en fera tout de même l’évènement sportif le plus imposant depuis le début de la pandémie de COVID-19, en mars.