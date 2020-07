Indycar: Pagenaud remporte la première course du Grand Prix de l’Iowa

(New York) Parti en dernière position, le pilote français Simon Pagenaud (Penske) a finalement remporté vendredi la première course du Grand Prix de l’Iowa, comptant pour le championnat Indycar.

Agence France-Presse

N’ayant pas pu concourir aux qualifications en raison d’un problème de pression de carburant, Pagenaud a réussi une remontée fantastique, passant en première position au 178e tour (sur 250), et conservant cette place pour signer sa première victoire en 2020.

« Je n’y crois pas, je dois revoir la course. Comment j’y suis arrivé ? Je ne sais pas », a-t-il déclaré, visiblement heureux, à l’issue de la course.

« Les 50 derniers tours étaient très tendus. Quand Dixon te poursuit, il vaut mieux ne pas se rater », a ajouté Pagenaud, 36 ans, qui finit la course juste devant Scott Dixon, à 0,4954 seconde. Cinq fois champion IndyCar, Scott Dixon, parti 17e, devance de son côté Oliver Askew, qui atteint le podium pour la première fois de sa carrière.

Après deux podiums lors des premières courses de la saison (2e au Texas et 3e à Indianapolis), Pagenaud, champion Indycar 2016, n’avait pas atteint le top 10 lors des deux courses de Road America (12e, puis 13e).

Mais sa victoire vendredi, sa première au Grand Prix de l’Iowa, lui permet de repasser deuxième au classement général, toujours loin derrière Scott Dixon, à 50 points.

« Quelle soirée. […] Un travail collectif incroyable de toute l’équipe Penske. […] Les qualifications étaient décourageantes, mais ces gars-là n’abandonnent jamais, et c’est ce qui fait la force de cette équipe », a salué Pagenaud, vainqueur du 500 miles d’Indianapolis 2019.

La course a également été marquée par deux incidents, dont une collision spectaculaire entre Colton Herta et Rinus VeeKay, qui n’ont pas été blessés. Avant cela, la roue avant gauche de la voiture de Will Power s’est détachée.

Pour sa quinzième victoire en carrière, Pagenaud réussit une belle opération avant une deuxième course au Grand Prix de l’Iowa dès samedi, la saison Indycar ayant été largement remaniée en raison de la pandémie de COVID-19.