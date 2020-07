(Budapest) Le quadruple champion du monde Sebastian Vettel a apporté un peu de réconfort à toute l’équipe Ferrari en réalisant le meilleur chrono de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Hongrie disputé sur une piste détrempée.

Jerome Pugmire

Associated Press

Il a bouclé le meilleur tour du Hungaroring en 1:40,464, deux dixièmes de seconde devant la Mercedes de Valtteri Bottas.

Avec des chronos au tour 24 secondes plus lents que les temps enregistrés en matinée sur le sec, Vettel et Bottas ont devancé la McLaren de Carlos Sainz et les deux Racing Point de Lance Stroll et Sergio Perez.

Le meneur en matinée Lewis Hamilton (Mercedes) et Alex Albon (Red Bull) n’ont pas inscrit de temps lors d’une séance peu représentative des forces réelles alors que les pilotes ont roulé avec les pneus intermédiaires ou de pluie.

D’ailleurs seulement 13 pilotes ont enregistré des chronos. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) s’est contenté du septième rang, à 2,3 secondes de Vettel, et devant la Haas de Romain Grosjean.

Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), qui a pris la relève de Robert Kubica en après-midi, s’est plaint du peu d’adhérence et il a fait quelques visites hors-piste, mais il a néanmoins complété le plus grand nombre de tours avec 16.

Plus tôt, Hamilton avait donné le ton à la première séance en devançant Bottas de seulement 86 centièmes de seconde.

Cette performance de Hamilton est d’autant plus impressionnante qu’il utilisait la gomme dure qui est plus lente.

Stroll s’est aussi classé quatrième.

Les Ferrari ont de nouveau manqué de rythme, Vettel et Charles Leclerc terminant la séance à plus d’une seconde du temps de référence de Hamilton.

Les deux pilotes Mercedes ont gagné une course chacun cette saison. Bottas s’est imposé lors du premier Grand Prix de la saison en Autriche et Hamilton a triomphé au Grand Prix de Styrie, également en Autriche, dimanche dernier, sa 85e victoire en carrière.