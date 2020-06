La NASCAR avait déjà poussé la machine pour reprendre ses activités sportives le plus rapidement possible, à huis clos. Voici que le géant américain de la course automobile annonce qu’il organisera bientôt ses événements devant des dizaines de milliers de spectateurs.

LA PRESSE



La réunion aura lieu au Bristol Motor Speedway, à Bristol au Tennessee, le 15 juillet, lors de la All-Star Race de NASCAR.

« Notre passion est de divertir les gens, et nous le ferons au Bristol Motor Speedway, a dit le président et PDG de Speedway Motorsports (qui opère la piste) Marcus Smith à NASCAR Race hub, sur les ondes de Fox Sports. Ce sera le plus gros événement avec spectateurs depuis le début de la pandémie. L’État du Tennessee nous a permis d’accueillir jusqu’à 30 000 amateurs de NASCAR. Nous en sommes fébriles. Notre objectif est d’amener du plaisir et de créer des souvenirs. »

La piste peut accueillir en temps normal jusqu'à 165 000 amateurs.

Dimanche dernier, le NASCAR avait ouvert les gradins du Homestead-Miami Speedway à 1000 membres des forces armées et premiers répondants avec invités. Le week-end prochain à Talladega, en Alabama, quelque 5000 spectateurs vivant à moins de 250 km de la piste pourront assister à la course en direct.