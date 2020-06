(Montréal) Le Québécois Lance Stroll sera de retour en piste à bord de sa voiture Racing Point mercredi prochain sur le circuit de Silverstone, a annoncé le site internet F1.com jeudi.

La Presse canadienne

Stroll et son coéquipier Sergio Perez n’ont pas tourné en piste avec la voiture RP20 depuis les essais hivernaux de Barcelone en février. Ce retour en piste coïncide avec la relance des activités en vue du premier Grand Prix de la saison, en Autriche, le 5 juillet.

Racing Point n’est pas la première équipe à prendre cette décision. Mercedes fut la première à offrir des essais privés étalés sur deux jours à Silverstone à ses pilotes, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

Ferrari doit en faire autant plus tard ce mois-ci, en renvoyant Charles Leclerc et Sebastian Vettel en piste à bord d’une voiture des saisons passées. Mercedes a pris la même décision en optant pour le bolide de 2018

Racing Point serait cependant la première écurie à miser sur la voiture de 2020 pour de tels essais privés. Ceux-ci se dérouleraient dans le cadre d’un « évènement promotionnel », a précisé le site internet.

Les équipes de F1 sont autorisées à effectuer deux séances d’essais privés par saison, afin de prendre des photos et de la vidéo qui seront offertes à leurs partenaires d’affaires et aux membres des médias pour la saison. L’équipe pourra effectuer un maximum de 100 km cette journée-là, et devra chausser ses voitures de pneus prototypes.

L’équipe qui appartient au groupe d’hommes d’affaires mené par le milliardaire québécois Lawrence Stroll pourra cependant mettre à l’épreuve ses nouveaux réglages, c’est-à-dire ceux qu’elle pourra utiliser au Grand Prix d’Autriche. De plus, Stroll pourra retrouver son volant, après avoir passé les derniers mois loin de la voiture à cause de la pandémie du coronavirus.

Le pilote de Mont-Tremblant, qui est âgé de 21 ans, risque d’être sous pression cette saison. La semaine dernière, La Presse canadienne avait rapporté que le directeur de Racing Point n’avait rien fait pour confirmer le volant du Québécois avec l’équipe la saison prochaine.

Dans un entretien diffusé par courriel par l’équipe, dont les quartiers généraux sont situés à Silverstone, Otmar Szafnauer a refusé de confirmer le tandem qui portera les couleurs de l’équipe Aston Martin.

« Les dernières semaines ont été intéressantes sur le marché des pilotes, avec quelques mouvements qui ont défrayé les manchettes des journaux. Je suis sûr que ç’a rallumé l’intérêt des partisans et gardé les journalistes occupés. Mais de notre point de vue, c’est le nom au-dessus de la porte de l’usine qui est important, et non l’identité des pilotes dans les voitures », avait déclaré Szafnauer, sans détour.

Puisque le Mexicain Sergio Perez a ratifié en août 2019 une entente de trois ans avec Racing Point qui arrivera à échéance à l’issue de la saison 2022, c’est donc dire que c’est l’avenir de Stroll avec l’équipe qui apparaît incertain.

D’ailleurs, le site internet ’F1.com’ rapporte une rumeur selon laquelle Sebastian Vettel, qui quittera Ferrari à la fin de la saison, pourrait aboutir chez Aston Martin.

Rappelons que Racing Point deviendra Aston Martin la saison prochaine, à la suite du rachat du manufacturier britannique de voitures de luxe par Lawrence Stroll, qui est également propriétaire de l’écurie de Formule 1. Ainsi, il ne fait aucun doute qu’Aston Martin – qui a déjà agi à titre de commanditaire chez Red Bull – voudra créer un coup d’éclat pour souligner son entrée officielle en F1 en 2021.