Cela fait cinq mois que la saison est commencée dans le Baseball majeur et les 30 gérants qui l’ont amorcée sont toujours en poste. C’est plutôt rare. Mais le couperet pourrait tomber bientôt.

David Brandt Associated Press

Voici quelques-uns des gérants qui se trouvent en périlleuse position tandis que la saison tire à sa fin.

Aaron Boone, Yankees de New York

C’est la sixième saison de Boone à New York et les cinq premières ont été très bonnes. Mais les Yankees occupent le dernier rang dans l’Est de l’Américaine à 62-68 (avant les rencontres de lundi), le directeur général a qualifié la campagne de désastreuse et on peut affirmer sans se tromper que la patience n’est pas la vertu qui caractérise habituellement les clubs de la Grosse Pomme. Les Yankees n’ont pas eu une saison perdante depuis 1992.

Buck Showalter, Mets de New York

PHOTO DALE ZANINE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Buck Showalter

Le gérant de 67 ans semblait tout transformer en or la saison dernière menant les Mets à 101 victoires avant de connaître des séries décevantes, avec une exclusion dès le premier tour contre les Padres de San Diego. On s’attendait à une autre grosse campagne après que le propriétaire Steve Cohen eut abondamment dépensé, mais les Mets ont plutôt plongé au dernier rang dans l’Est de la Nationale avec une fiche de 60-71.

Bob Melvin, Padres de San Diego

PHOTO ORLANDO RAMIREZ, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Bob Melvin

Le gérant de 61 ans est très respecté après avoir pris la tête du club en 2022, le menant à 89 victoires et jusqu’à la série de championnat de la Nationale. Mais la masse salariale élevée – avec des joueurs étoiles comme Fernando Tatis fils, Juan Soto, Manny Machado, Yu Darvish et Xander Bogaerts – n’a rapporté qu’une fiche de 60-71 jusqu’ici et les Padres seront sûrement exclus des séries.

Oliver Marmol, Cardinals de St. Louis

PHOTO KIM KLEMENT NEITZEL, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Oliver Marmol

À 37 ans, Marmol a été un choix surprise pour prendre les commandes des Cards en 2022. Ça semblait toutefois un choix génial de la haute direction après qu’il eut mené l’équipe à une récolte de 93 victoires. Il n’a pas été en mesure de garder le même rythme cette saison, les Cards occupant le dernier rang dans la Centrale de la Nationale à 56-75. Ils sont en voie de perdre 90 matchs pour la première fois depuis 1990.

Pedro Grifol, White Sox de Chicago

PHOTO KAMIL KRZACZYNSKI, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Pedro Grifol

Sa première saison été plutôt décevante dans le South Side et le propriétaire Jerry Reinsdorf vient de congédier le vice-président Williams et le directeur général Rick Hahn. Le lanceur Keynan Middleton n’a pas été tendre envers la culture qui sévit actuellement dans le vestiaire des White Sox à la suite de sa transaction aux Yankees.

Bud Black, Rockies du Colorado

PHOTO CHRIS O'MEARA, ASSOCIATED PRESS Bud Black

Le gérant de 66 ans est très apprécié, mais il dirige présentement sa cinquième saison déficitaire consécutive. Tout n’est pas la faute de Black : la reconstruction de l’équipe ne se passe pas bien et ses meilleurs éléments ne semblent pas être en mesure de demeurer en santé. Il appert que les Rockies auront toutefois besoin d’un nouveau meneur.

Phil Nevin, Angels de Los Angeles

PHOTO MARCIO JOSE SANCHEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Phil Nevin

Nevin a remplacé Joe Maddon à la suite du congédiement de ce dernier à mi-chemin de la dernière campagne, mais n’a guère connu plus de succès. Les Angels sont l’une des équipes les plus déconcertantes du baseball, étant incapables de se qualifier pour les éliminatoires même en comptant sur deux des meilleurs joueurs de leur génération en Mike Trout et Shohei Ohtani. Nevin est loin d’être le seul problème des Angels, mais ne serait pas surprenant qu’ils apportent des changements.