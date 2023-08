PHOTO ADAM HUNGER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les Mets retireront les numéros 16 et 18 de Gooden et Strawberry

(New York) Le no 16 de Dwight Gooden et le 18 de Darryl Strawberry seront retirés par les Mets de New York lors de deux cérémonies distinctes en 2024.

Associated Press

Après ces deux retraits, neuf numéros de joueurs et gérants auront été écartés à jamais par les Mets. Quand Steve Cohen a acheté l’équipe en novembre 2020, seulement quatre avaient été retirés.

Gooden et Strawberry ont été partie intégrante de la dernière conquête de la Série mondiale par le club, en 1986. Les Mets avaient dominé les Majeures avec une fiche de 108-54 cette saison-là avant de battre les Red Sox de Boston en sept rencontres.

La carrière des deux joueurs a par la suite déraillé, minée par des problèmes de consommation de drogues.

Le séjour de Gooden chez les Mets a pris en 1994, quand la MLB l’a suspendu pour 60 jours pour avoir contrevenu à son programme de désintoxication. Il est devenu joueur autonome après la campagne et a été suspendu pour toute la saison 1995 pour avoir de nouveau enfreint les conditions de son programme de suivi de désintoxication.

PHOTO ADAM HUNGER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Dwight Gooden

Strawberry a été suspendu par le Baseball majeur en trois occasions après avoir quitté les Mets, deux fois pour usage de cocaïne et une autre fois à la suite d’une arrestation pour possession de cocaïne.

Âgé de 58 ans, Gooden a été sélectionné quatre fois pour le match des étoiles pour les Mets, entre 1984 et 1994. Il a remporté le titre de recrue par excellence de la Nationale en 1984 et le Cy-Young en 1985. Il a complété ses 11 saisons avec les Mets avec une fiche de 157-85, une moyenne de 3,10 et 1875 retraits sur des prises.

Il a aussi évolué pour les Yankees (1996-97 et 2000), les Indians de Cleveland (1998-99), les Astros de Houston (2000) et les Devil Rays de Tampa Bay (2000), concluant sa carrière avec une fiche de 194-112, une m. p. m. de 3,51 et 2293 retraits au bâton.

Strawberry, 61 ans, a été choisi sept fois au sein de l’équipe d’étoiles à son passage chez les Mets, de 1983 à 1991. il a maintenu des moyennes offensives de ,263/,359/,520 avec 252 circuits, 733 points produits et 191 buts volés. Il a aussi évolué avec les Dodgers, les Giants et les Yankees. Il a terminé sa carrière avec des moyennes de ,259/,357/,505, 335 circuits, 1000 points produits et 221 buts volés.

Les autres numéros retirés des Mets sont le 14 (Gil Hodges, en 1973), le 17 (Keith Hernandez, 2022), le 24 (Willie Mays, 2022), le 31 (Mike Piazza, 2016), le 36 (Jerry Koosman, 2021), le 37 (Casey Stengel, 1965), le 41 (Tom Seaver, 1988), en plus du 42, retiré de toutes les équipes par la MLB en 1997 en l’honneur de Jackie Robinson.