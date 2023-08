Tim Anderson (7) et Jose Ramirez en sont venus aux coups lors de la sixième manche du match entre les White Sox de Chicago et les Guardians de Cleveland, samedi soir.

Tim Anderson suspendu pour six matchs et Jose Ramirez pour trois

(Cleveland) Les sanctions sont tombées à la suite de bagarre impliquant Tim Anderson, des White Sox de Chicago, et Jose Ramirez, des Guardians de Cleveland, samedi soir.

Tom Withers Associated Press

La MLB a suspendu Anderson pour six rencontres, tandis que Ramirez devra rater trois rencontres des siens. Les deux joueurs, qui ont porté la sanction en appel, ont aussi écopé d’amendes pour des montants non divulgués.

Le gérant des Guardians, Terry Francona, le releveur no 1 Emmanuel Clase et l’instructeur au troisième, Mike Sarbaugh, ont écopé de suspensions d’un match, tout comme le gérant des White Sox, Pedro Grifol.

Le lanceur des White Sox Michael Kopech et la recrue des Guardians Gabriel Arias ont aussi été mis à l’amende.

Francona et Clase ont décidé de purger leur suspension lundi, alors que les Guardians amorceront une série de quatre rencontres face aux Blue Jays de Toronto. Grifol fera de même contre les Yankees de New York. Sarbaugh compte purger la sienne mardi.

PHOTO SUE OGROCKI, ASSOCIATED PRESS

Anderson et Ramirez se sont échangé plusieurs coups près du deuxième but en sixième manche. Le troisième-but des Guardians a atteint l’arrêt-court des White Sox d’une solide droite pour l’envoyer au tapis. Une mêlée impliquant les joueurs et entraîneurs des deux clubs a suivi. Plus de 15 minutes ont été nécessaires afin de ramener le calme et poursuivre la rencontre.