Les clubs de baseball tentent d’exploiter les nouveaux règlements à leur avantage

(Phénix) C’est le début d’un temps nouveau dans les Ligues majeures de baseball – et il pourrait profiter grandement aux marchands de vitesse tels que Trea Turner et Ronald Acuna fils, et nuire au rythme des vétérans lanceurs comme Gerrit Cole et Yu Darvish.