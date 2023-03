PHOTO I-HWA CHENG, ASSOCIATED PRESS

(Taichung) Après une absence de six ans, la Classique mondiale de baseball a fait un retour mercredi avec un duel qui s’est soldé par une victoire de 4-2 des Pays-Bas face à Cuba dans un match du groupe A présenté à Taichung.

Associated Press

Dans un autre duel du groupe A, mercredi, le Panama affronte Taïwan.

Les activités dans le groupe B commenceront jeudi à Tokyo avec une confrontation entre la Corée du Sud et l’Australie et un autre duel entre le Japon — qui comptera en ses rangs la super-vedette des Angels Shohei Ohtani — et la Chine.

Les matchs du groupe C, auquel appartiennent le Canada et les États-Unis, entre autres, et du groupe D s’amorceront samedi à Phoenix et à Miami, respectivement.

Le Canada effectuera sa première sortie en phase de groupe le dimanche 12 mars face à la Grande-Bretagne.

Le tournoi réunit 20 pays répartis dans quatre groupes. La grande finale doit avoir lieu le 21 mars à Miami.

Les États-Unis ont remporté la dernière édition de la Classique, en 2017, et se classent parmi les nations favorites pour gagner le tournoi, tout comme la République dominicaine et le Japon. La République dominicaine est sortie victorieuse du tournoi en 2013 tandis que le Japon a gagné la compétition en 2006 et en 2009.

Par ailleurs, ce sera la première fois, cette année, que les joueurs du baseball majeur peuvent porter les couleurs du Cuba pendant la Classique.

PHOTO I-HWA CHENG, ASSOCIATED PRESS Yoenis Céspedes

Yoenis Cespedes, un ancien joueur des ligues majeures qui a joué avec le Cuba lors du tournoi de 2009, avait affiché une moyenne au bâton de ,458 pendant l’évènement. Trois ans plus tard, il entamait sa carrière au baseball majeur avec les Athletics d’Oakland avant de porter les uniformes des Red Sox de Boston, des Tigers de Detroit et des Mets de New York pendant une carrière de huit saisons dans les Majeures.

Employé à titre de frappeur désigné face aux Pays-Bas, Cespedes a été limité à deux buts sur balles en deux présences officielles au marbre. La formation cubaine n’a obtenu que trois coups sûrs lors de ce duel entre les deux clubs pressentis comme favoris pour finir au sommet du classement du groupe A.

Les Cubains ont pris une avance de 1-0 en deuxième grâce à un double de Yadil Mujica.

Les Néerlandais ont égalé la marque en troisième manche à la suite d’un simple de Didi Gregorius et ont ajouté trois points en sixième après un simple d’un point de Josh Palacios et un autre bon pour deux points de Chadwick Tromp.

Le Cuba a marqué son deuxième point du match en septième manche, mais n’a pas été en mesure de s’approcher davantage.