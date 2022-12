Carlos Rodón signerait un contrat de six ans et 162 millions de dollars

(New York) Les New York Yankees et le lanceur gaucher Carlos Rodón se sont entendus jeudi sur les modalités d’un contrat de six ans d’une valeur de 162 millions de dollars US, selon une personne au courant du dossier.

Associated Press

La personne a confirmé les termes du contrat à l’Associated Press sous le couvert de l’anonymat, car Rodón doit réussir une évaluation médicale.

Les Yankees ont réglé leur dossier le plus urgent en persuadant le joueur le plus utile de la Ligue américaine, Aaron Judge, de rester dans le Bronx grâce à un contrat de 360 millions sur une période de neuf ans — le plus gros contrat comme joueur autonome de l’histoire du baseball. Les Yankees ont aussi mis sous contrat le premier-but Anthony Rizzo pour deux années compte tenu d’un contrat d’une valeur de 40 millions.

Mais le contrat de Rodón est un ajout pour les champions en titre de la section Est de l’Américaine.

Rodón a affiché un dossier de 14-8 cette saison avec une moyenne de points mérités de 2,88 lors de sa seule saison avec les Giants de San Francisco. Il a établi des records personnels pour les victoires, les départs (31), les manches (178) et les retraits (237). Il a également été sélectionné pour la deuxième fois consécutive au sein de l’équipe d’étoiles.

Il y a deux ans à peine, les services de Rodón n’ont pas été retenus par les White Sox de Chicago après une autre saison marquée par les blessures. Il a cependant signé un contrat d’un an d’une valeur de 3 millions avec sa première équipe dans le baseball majeur. Le gaucher a ensuite commencé à montrer l’étendue de son talent qui a fait de lui le troisième choix du repêchage amateur de 2014.

Travaillant avec l’entraîneur des lanceurs des White Sox, Ethan Katz, Rodón a affiché un dossier de 13-5 avec une moyenne de points mérités de 2,37 en 24 départs en 2021. Il a lancé un match sans point ni coup sûr contre les Guardians de Cleveland en avril.

Le Floridien de 30 ans a accepté un contrat de deux ans et 44 millions avec les Giants de San Francisco en mars. Mais il s’est retiré après une saison, renonçant à un salaire de 22,5 millions pour l’année suivante et devenant un joueur autonome.